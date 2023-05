L’oposició en bloc demana explicacions pel caos en les oposicions

L’oposició ha demanat aquest dimarts des del Parlament explicacions al Govern de la Generalitat pel caos en les oposicions d’estebalització. Així ho ha demanat la portaveu del PSC, Alícia Romero, malgrat el cessament de la directora de Funció Pública, Marta Martorell. “Un Govern que no sap gestionar unes oposicions no té la capacitat de governar un país”, assegura Romero, qui ha acusat l’executiu de “manca de capacitat organitzativa i de caos” l’organització de les oposicions. De fet, veuen insuficient el cessament de la fins ara directora de Funció Pública, ja que “va ser nomenada el gener” i les oposicions estaven convocades des del 2022.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà / ACN

Així mateix, ha posat exemples de “bon funcionament”, com ara que l’Ajuntament de Barcelona hagi convocat 7.000 places o les proves de 50.000 places que fan les universitats. “No hi va haver cap incidència greu. La responsabilitat la té el Govern. Ens han de donar moltes explicacions”, assegura Romero, qui no ha descartat una reprovació un cop la consellera de la Presidència doni explicacions. Junts per Catalunya ja va demanar la compareixença de Vilagrà aquest cap de setmana.

Comuns i CUP consideren el cessament de Martorell com “el mínim”

Així mateix, els comuns consideren “el mínim” el cessament de la directora de Funció Pública i espera que Vilagrà doni explicacions. “Esperem que no es torni a viure externalitzacions d’aquest tipus”, ha explicat la portaveu del partit, Jéssica Albiach. En aquesta línia, la CUP demana “responsabilitats” a la consellera Vilagrà. Així mateix, ha acusat el Govern, Junts, PSC i comuns de fer un “ERO encobert”. “És una mostra més de la voluntat del Govern d’ERC d’apuntalar l’estabilització de l’Estat espanyola”, asseguren els cupaires.

El Govern acusa l’empresa

Anna Maria Molina serà qui substituirà Marta Martorell com a directora de Funció Pública. Així mateix, el Govern de la Generalitat ha acusat l’empresa externalitzadora de la mala gestió de les oposicions. “S’arribarà fins al final perquè Cegos -l’empresa contractada per la Generalitat i que va subcontractar una ETT- no pugui defugir cap de les responsabilitats. La Generalitat no deixarà que tornin a assolir funcions per a les quals no estan preparats i tot el que permeti la llei ho farem per rescindir el contracte”, ha dit la portaveu del Govern, Patrícia Plaja

Així mateix, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha anunciat que la Generalitat repetirà els exàmens d’oposicions del procés d’estabilització de l’ocupació pública temporal en l’Administració. Tot i això, aquest dilluns IAC-CATAC va demanar la dimissió de la mateixa consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, per la seva incompetència.