La oposición en bloque pide explicaciones por el caos en las oposiciones

La oposición ha pedido este martes desde el Parlamento explicaciones en el Gobierno de la Generalitat por el caos en las oposiciones de estebalització. Así lo ha pedido la portavoz del PSC, Alícia Romero, a pesar del cese de la directora de Función Pública, Marta Martorell. «Un Gobierno que no sabe gestionar unas oposiciones no tiene la capacidad de gobernar un país», asegura Romero, quien ha acusado el ejecutivo de «carencia de capacidad organizativa y de caos» la organización de las oposiciones. De hecho, ven insuficiente el cese de la hasta ahora directora de Función Pública, puesto que «fue nombrada el enero» y las oposiciones estaban convocadas desde el 2022.

La consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà / ACN

Así mismo, ha puesto ejemplos de «buen funcionamiento», como por ejemplo que el Ayuntamiento de Barcelona haya convocado 7.000 plazas o las pruebas de 50.000 plazas que hacen las universidades. «No hubo ninguna incidencia grave. La responsabilidad la tiene el Gobierno. Nos tienen que dar muchas explicaciones», asegura Romero, quienes no ha descartado una reprobación una vez la consejera de la Presidencia dé explicaciones. JuntS ya pidió la comparecencia de Vilagrà este fin de semana.

Comunes y CUP consideran el cese de Martorell como «el mínimo»

Así mismo, los comunes consideran «el mínimo» el cese de la directora de Función Pública y espera que Vilagrà dé explicaciones. «Esperamos que no se vuelva a vivir externalizaciones de este tipo», ha explicado la portavoz del partido, Jéssica Albiach. En esta línea, la CUP pide «responsabilidades» a la consejera Vilagrà. Así mismo, ha acusado el Gobierno, Junts, PSC y comunes de hacer un «ERO encubierto». «Es una muestra más de la voluntad del Gobierno de ERC de apuntalar la estabilización del Estado española», aseguran los cupaires.

El Gobierno acusa la empresa

Anna Maria Molina será quien sustituirá Marta Martorell como directora de Función Pública. Así mismo, el Gobierno de la Generalitat ha acusado la empresa externalitzadora de la mala gestión de las oposiciones. “Se llegará hasta el final porque Cegos -la empresa contratada por la Generalitat y que subcontrató una ETT- no pueda rehuir ninguno de las responsabilidades. La Generalitat no dejará que vuelvan a lograr funciones para las cuales no están preparados y todo el que permita la ley lo haremos para rescindir el contrato”, ha dicho la portavoz del Gobierno, Patrícia Plaja

Así mismo, la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha anunciado que la Generalitat repetirá los exámenes de oposiciones del proceso de estabilización de la ocupación pública temporal en la Administración. Aun así, este lunes IAC-CATAC pidió la dimisión de la misma consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, por su incompetencia.