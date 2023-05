IAC-CATAC demana la dimissió de Vilagrà per la seva “incompetència”

El caos viscut en les oposicions d’estabilització d’aquest dissabte 29 d’abril a causa de la doble subcontractació que va dur a terme la Generalitat pot tenir conseqüències. Si més no, el sindicat IAC-CATAC així ho desitja i ha demanat la dimissió dels responsables del desgavell en les oposicions, començant per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà. “Com a exercici de transparència i de responsabilitat, tota la direcció responsable de l’organització d’aquest procés de selecció ha de dimitir donada la seva incompetència”, han expressat en un comunicat. La Generalitat va externalitzar en Cegos, una empresa amb seu a Madrid, els exàmens d’oposicions d’estabilització i aquesta empresa era l’encarregada d’imprimir l’examen, el full de respostes i la lectura òptica de les correccions i vigilar els exàmens.

Quan la Generalitat va informar els sindicats que Cegos estava fent ofertes de cerca de personal a l’ETT Randstad, Funció Pública va explicar que hi hauria dos equips, un de l’empresa i l’altre de l’administració per garantir el bon funcionament de la prova. “Vam entendre que a cada aula hi hauria vigilants de l’empresa i, com a mínim, un representant de l’Administració com a responsable garant dels drets de les aspirants i figura d’autoritat pública”, expliquen els portaveus de IAC-CATAC abans de lamentar que aquesta figura d’autoritat “va brillar per la seva absència”.

“Una incompetència manifesta que només es pot traduir en dimissions per part de les persones responsables”, avisa el sindicat, que exigeix a l’administració “la rendició de comptes” i els informes corresponents i l’acreditació que s’han garantit tots els drets dels aspirants en cada una de les convocatòries. “És inacceptable que la mateixa Administració, òrgan convocant que havia d’haver estat guaita i garant de tots els processos des de l’inici i fins al final, necessiti i sol·liciti que les aspirants aportin proves de les incidències gravíssimes i flagrants que es van produir aquell dia, en un intent de tornar a permetre que les potestats que ella ostenta únicament i que havia d’haver exercit també aquell dia, siguin ara exercides per les mateixes aspirants”, afegeix el sindicat en referència a la bústia d’incidències que ha obert Funció Pública.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà / ACN

La bústia d’incidències es podria girar en contra de qui la utilitzi

IAC-CATAC és molt crític amb la bústia d’incidències que habilitarà l’administració perquè els aspirants facin arribar les seves queixes. “És l’Administració qui ha de tenir enregistrades totes aquestes incidències i és ella que ens les ha d’aportar amb caràcter urgent, cosa que encara no ha fet”, assenyala abans de preguntar-se si l’administració no té les dades. “No sap quines són les incidències que es van produir? Necessita una bústia de registre d’incidències per a ser coneixedora de tot el que va passar el dia 29 d’abril a les aules de tota Catalunya? On estaven els responsables de l’Administració?”, es pregunten els responsables dels sindicats.

El sindicat insisteix que els aspirants estan patint una “angoixa descomunal” i els recomana que siguin cautes amb utilitzar aquesta bústia. “S’ha de ser curós amb el que es diu a l’Administració perquè en una oposició tot té efectes jurídics”, avisen. Segons el sindicat ha de ser l’administració qui garanteixi que els principis de mèrit, capacitat i igualtat van ser respectats. “La principal causa de la incompetència per part de l’Administració és la de no poder garantir els principis de mèrit, capacitat i igualtat en un procés selectiu. No es pot dilatar en el temps aquesta mancança manifesta de l’organització”, afegeix el comunicat.

L’única responsable, l’administració

El sindicat creu que és l’administració qui té la responsabilitat del que ha succeït i no l’empresa contractada per aquest servei. “L’externalització de determinats serveis comporta això, descontrol, però la responsabilitat és de qui ha contractat, és de qui ha externalitzat, és de qui no ha fet un seguiment del contracte, és de qui ha traspassat responsabilitats i funcions pròpies a empreses privades”, assenyalen abans d’advertir que l’empresa privada “en cap cas podia suplantar o realitzar les funcions que correspon al tribunal i a l’administració”.