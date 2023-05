El Govern cessa la directora general de Funció Pública pel caos de les oposicions

El Govern ha tirat pel dret i ha decidit cessar la directora general de Funció Pública, Marta Martorell, del seu càrrec arran del caos de les oposicions i la mala gestió de la Generalitat, que va realitzar una doble subcontractació. Segons avança el diari ARA i ha pogut confirmar El Món, ahir dilluns ja se li va comunicar la decisió i aquest mateix dimarts el consell executiu nomenarà una substituta. Des de dissabte, diversos sindicats havien demanat cessaments i dimissions pel “desgavell” que es va viure en els exàmens d’oposicions d’estabilització d’interins, però cal tenir en compte que Martorell només estava al càrrec des del 17 de gener del 2023, quan ja s’havia fet l’externalització d’aquest servei. De fet, aquest dilluns IAC-CATAC va demanar la dimissió de la mateixa consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, per la seva incompetència.

A banda d’aquest cessament, demà dimecres hi ha convocada una reunió d’urgència amb UGT, CCOO, IAC-CATAC i Funció Pública per analitzar les queixes rebudes per la Generalitat a través de la bústia d’incidències i aclarir en quins casos es repetiran els exàmens.

Un manifestant amb una pancarta que reclama la fixesa dels interins / EP

La bústia d’incidències, habilitada des d’avui

Des d’aquest dimarts el Govern ha habilitat una bústia d’incidències amb l’objectiu de recopilar queixes sobre el concurs d’oposició que es va fer dissabte i que va ser un caos a causa de la mala organització de l’empresa que la Generalitat havia subcontractat, Cegos -que al seu torn en va subcontractar una altra, Randstad-. Es van produir incidències com ara cancel·lació d’exàmens, violacions de l’anonimat i retards en l’inici de les proves. 13.581 aspirants van patir el desgavell de les proves, que la Generalitat va imputar a l’empresa subcontractada.

El formulari de queixa està a disposició dels aspirants que es van veure afectats durant quatre dies, des d’aquest dimarts fins aquest divendres. El Govern ha decidit cessar la directora general de Funció Pública perquè considera que les incidències són greus i podrien afectar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Les convocatòries afectades són la 600, 643, 650 i 700, que són susceptibles de ser repetides.