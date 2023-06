El Meteocat implementarà dos nous avisos per forta calor a les nits

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha modificat els avisos habituals per temperatures elevades i n’ha creat dos de nous per alertar del risc de temperatures elevades durant la nit. D’aquesta manera, amb aquests nous avisos, crearà distincions entre les temperatures elevades durant el dia i les màximes nocturnes. L’objectiu principal d’aquesta modificació és ajudar a prevenir l’afectació que té l’elevada calor durant diversos dies o nits seguides, que perjudiquen especialment les persones grans amb patologies cròniques.

Abans d’instaurar aquestes alarmes, però, des del servei de meteorologia de Catalunya començarà una prova pilot a les comarques litorals i prelitorals durant tot un any en la qual generaran dos avisos per calor nocturna intensa o molt intensa. Aquests avisos, però, tindran tres graus diferents de probabilitat. Aquests avisos obligaran al Departament de Salut i Protecció Civil a activar els serveis preventius quan les temperatures superin el 98% de les màximes dels últims deu anys. Tots aquests aviso entraran en funcionament a partir de la setmana vinent.

Això vol dir que els avisos rebran una resposta governamental diferent segons la regió en la qual apareix. En el cas de Barcelona, per exemple, el 98% de la temperatura màxima d’estiu és de 33,7 graus. Per altra banda, a Lleida o a Girona les temperatures màximes són diferents que a la capital catalana, concretament de 39,7 i 37,9 respectivament. Per últim, a Tarragona les temperatures màximes són de 33,5 graus. Tots aquests valors fan referència a les temperatures elevades que es registren durant el dia, però a les nits la mitjana és més baixa. En el cas de les temperatures nocturnes, el 98% de les màximes són de 25,5 graus a Barcelona, 23,8 a Tarragona i 20,2 a Girona.

Joves banyant-se a la piscina de Vilanova del Camí / ACN

Dues categories nocturnes

Dintre d’aquests avisos, des del Meteocat diferenciaran les alertes nocturnes en dues categories: Calor intensa i calor molt intensa. El primer grup s’emet quan les temperatures superen el 98% de les màximes dels darrers deu anys en aquella zona. Uns valors elevats. Per altra banda, la segona categoria d’avís s’emetrà quan les temperatures superin per dos graus o més el 98% de les temperatures màximes de la zona. Per les temperatures diürnes, el funcionament és el mateix que amb els avisos de les hores on la lluna brilla al cel.

I, de la mateixa manera que els avisos serviran per alertar de temperatures extremes per la part alta, també funcionarà igual quan el fred sigui més pronunciat que habitualment. La diferència, però, resideix en el percentatge, ja que el Meteocat llençarà l’alerta quan les temperatures siguin inferiors al 2% de les temperatures més baixes dels darrers deu anys.