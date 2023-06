MÉTEO | Arriben les primeres nits tropicals a Catalunya

Catalunya ha registrat les primeres nits tropicals de l’any. Com és habitual en aquesta època de l’any, els termòmetres comencen a pujar de manera progressiva i en alguns punts del país s’han registrat mínimes al voltant dels 20 °C durant tota la nit, que és el llindar que estableix que una nit ha estat tropical. A la Ràpita (Montsià), les mínimes nocturnes han estat de 21 °C, mentre que a Tarragona (Tarragonès) i Barcelona (Barcelonès) els termòmetres no han baixat dels 20 °C.

A la capital catalana, l’estació meteorològica del Raval ha registrat una mínima de 20,5 °C, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), mentre l’estació dels Alfacs, a la part meridional del delta de l’Ebre, no han baixat de 20,7 °C. En l’última dècada, la primera nit tropical sempre ha caigut entre finals de maig i principis de juny i enguany no ha estat una excepció. I, de fet, en els últims anys cada vegada són més freqüents les nits tropicals.

El mes de juny cada vegada és més calorós / Jordi Borràs

El mes de juny cada vegada s’assembla més als mesos d’estiu que als de primavera. El juny del 2019, que va ser excepcionalment calorós, es van registrar algunes temperatures rècord. A Barcelona gairebé es va arribar als 38 ºC, mentre que també es van disparar a Lleida (43,4 ºC) o Girona (43 ºC)

Catalunya viu l’estiu més calorós de la seva història

L’any passat Catalunya va viure l’estiu més calorós registrat amb fins a 5 °C més que el 2021. Les altes temperatures es van deixar notar, també, a les nits, que han estat molt més caloroses tant a la costa com a l’interior. L’estiu passat les nits tropicals es van disparar de manera substancial arreu del país. A les terres de Ponent, per exemple, van viure més de 50 dies amb temperatures nocturnes per sobre del 20 °C, un rècord absolut i molt per sobre de la mitjana, que se situava en només vuit. A mitjans de setembre es va arribar a registrar una mínima de 22,8 °C, la més alta dels últims 30 anys.

A Barcelona i Girona la situació encara va ser pitjor. Fins a mitjans de setembre va registrar més d’un centenar de nits tropicals, el triple de l’habitual. A l’aeroport de Barcelona es va arribar a detectar una mínima de més de 25 °C. A Girona les nits tropicals també es van triplicar, mentre que a altres ciutats com Tortosa o Manresa es van duplicar.