Queixes per una pregunta “enganyosa” a la selectivitat: “La Berta existeix”

Polèmica a l’examen de Llengua castellana de la selectivitat per una pregunta que els estudiants consideren “enganyosa”. Tot i considerar que l’examen ha estat “assequible” i més fàcil del que esperaven, un cop han vist la correcció de la prova alguns estudiants han denunciat la “trampa” d’una de les preguntes relatives a l’obra La fundación d’Antonio Buero Vallejo. Concretament, l’apartat 1.4 de l’opció A de l’examen, on demanen a l’alumne que esculli quina afirmació és la correcta. Hi ha quatre opcions: Max se suïcida, Asel impedeix que Tomàs se suïcidi, Berta és un personatge real i Lino traeix els seus companys. Els estudiants que es queixen de la pregunta “trampa” han marcat com a correcta l’afirmació que la Berta és un personatge real, però no és la que es correspon en la correcció.

Això ha desfermat una forta polèmica entorn de l’examen, ja que hi ha hagut alumnes que fins i tot han dit que els seus professors els havien dit a classe que el personatge era real. La interpretació oficial, és a dir, la de la correcció de la prova, és que la Berta és en realitat el subconscient i no pas un personatge real de l’obra. La pregunta ha estat titllada de “tramposa” i multitud d’alumnes s’han queixat a través de les xarxes socials del que consideren un engany.

“La Berta és un personatge real, desgraciats”

Les queixes a través de Twitter han començat a aflorar un cop s’ha publicat la correcció de l’examen al web del Departament de Recerca i Universitats. “Mira, em cago en la basura de la selectivitat. La Berta sí que va ser un personatge real, desgraciats, que em vinguin amb l’excuseta que a La fundación sigui un holograma no cola”, ha escrit una de les estudiants afectades. Una altra ha publicat que “literalment el profe de castellà ens va dir que la Berta és un personatge real perquè va a veure el Tomàs als locutoris”. “Surt a la sele, poso que és real i està malament”, ha afegit amb una emoticona d’un pallasso.

Un altre usuari adjunta un link d'un blog on es parla dels personatges d'aquesta obra i es diu que la Berta és real. "La Berta és la xicota del Tomàs. Com a personatge real, apareix al final de l'obra, quan es diu que l'ha visitat al locutori", ha afirmat.