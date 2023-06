Quejas por una pregunta «engañosa» en la selectividad: «Berta existe»

Polémica en el examen de Lengua castellana de la selectividad por una pregunta que los estudiantes consideran «engañosa». A pesar de considerar que el examen ha sido «asequible» y más fácil de lo que esperaban, una vez han visto la corrección de la prueba, algunos estudiantes han denunciado la «trampa» de una de las preguntas relativas a la obra La fundación de Antonio Buero Vallejo. Concretamente, el apartado 1.4 de la opción A del examen, donde piden al alumno que escoja qué afirmación es la correcta. Hay cuatro opciones: Max se suicida, Asel impide que Tomás se suicide, Berta es un personaje real y Lino traiciona sus compañeros. Los estudiantes que se quejan de la pregunta «trampa» han marcado como correcta la afirmación que Berta es un personaje real, pero no es la que se corresponde en la corrección.

Esto ha desatado una fuerte polémica en torno al examen, puesto que ha habido alumnos que incluso han dicho que sus profesores los habían dicho en clase que el personaje era real. La interpretación oficial, es decir, la de la corrección de la prueba, es que Berta es en realidad el subconsciente y no un personaje real de la obra. La pregunta ha sido tildada de «tramposa» y multitud de alumnas se han quejado a través de las redes sociales del que consideran un engaño.

Estudiantes durante el primer examen de la selectividad 2023 / ACN

«Berta es un personaje real, desgraciados»

Las quejas a través de Twitter han empezado a aflorar una vez se ha publicado la corrección del examen al web del Departamento de Investigación y Universidades. «Mira, me cago en la basura de la selectividad. Berta sí que fue un personaje real, desgraciados, que me vengan con el excusita que en La fundación sea un holograma, no cuela», ha escrito una de las estudiantes afectadas. Otra ha publicado que «literalmente el profe de castellano nos dijo que Berta es un personaje real porque va a ver Tomás a los locutorios». «Sale a la sele, pongo que es real y está mal», ha añadido con un emoticono de un payaso.

Mira, me cago en la basura de selectividad. Berta si fue un personaje real desgraciados, que me vengan con la excusita de que en la fundación sea un holograma no cuela 😭 — June |🍞🐝~ (@_naatly_) June 7, 2023

Literalmente mi profe d caste diciéndonos q Berta es personaje real pq va a ver a tomas a los locutorios, sale en sele pongo que es real y está mal 🤡 de puta madre (en vd estaría bien..) — lucia (@valu_wave) June 7, 2023

Otro usuario adjunta un link de un blog donde se habla de los personajes de esta obra y se llama que Berta es real. «Berta es la novia de Tomás. Como personaje real, aparece al final de la obra, cuando se llama que lo ha visitado al locutorio», ha afirmado.