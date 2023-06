El jutge arxiva la peça del 3% que investigava per blanqueig exconsellers de CDC

El titular del jutjat d’instrucció número 5 de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha acordat el sobreseïment provisional de la peça separada del cas 3% amb què s’investigava diversos càrrecs de CDC per donacions al partit. Unes donacions que, a priori, tenien com a objectiu finançar il·lícitament la formació. Segons la resolució del magistrat, de tres pàgines a la que ha tingut accés El Món, no consta cap “indici que acrediti un mecanisme d’aflorament de diner negre”. En aquesta peça estaven imputats, entre d’altres, els exconsellers Felip Puig, Irene Rigau, Jordi Jané i Pere Macías.

En la resolució, Pedraz el magistrat recorda que les diligències es van obrir el 21 d’abril del 2020 arran que els investigadors van constatar “donacions en metàl·lic verificades per persones properes a CDC de fons que poguessin constituir actes d’aflorament de diners procedents de delicte, amb la finalitat de finançar il·lícitament el partit”. De fet, la Guàrdia Civil, en un principi, va interpretar que els diners provenien de fons il·lícits que es lliuraven als càrrecs i es feien passar per donacions particulars. Finalment, el jutge ha considerat que eren aportacions reclamades pel partit als seus dirigents en base que ostentaven càrrecs públics. En definitiva, l’instructor considera que eren aportacions voluntàries com a militants i alts càrrecs.

El juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional EUROPA PRESS (Foto de ARCHIVO) 27/1/2015

Problemes de tresoreria

En jutge, en el seu escrit, ressalta que les declaracions dels investigats són coherent i que en cap cas han quedat desvirtuades per les diligències practicades. De fet, entén que eren aportacions demanades per la direcció de CDC a “conseqüència dels problemes de tresoreria que els deien que travessava la formació en aquells anys”. “L’explicació donada, amb allò que s’ha actuat, no ha quedat desvirtuada”, subratlla el magistrat.

És més, l’instructor descarta la relació de les donacions entre el cas Palau i el partit. “No hi ha base per afirmar que l’origen els fons fos provinent de la trama del cas Palau, ja que no hi ha cap diligència que ho acrediti”, assenyala. Per al magistrat, seguint el fil dels arguments de les defenses, interpreta que les donacions efectuades al partit CDC serien transparents, tractant-se d’informació que ja feia anys que obrava en la comptabilitat aportada al Tribunal de Comptes i que es trobarien documentades conforme la llei de finançament dels partits polítics.

Així mateix, ressalta que la coincidència en el temps entre les donacions realitzades pels investigats i els suposats ingressos als comptes serviria com a indici. De fet, el magistrat recalca que en l’anàlisi de la informació comptable estava per duplicat. Per una banda, la base de dades intervinguda a la seu de CDC per la Guàrdia Civil -basada al Llibre Diari- i, per altra banda, la comptabilitat de CDC -basada al llibre Major-, en què la mateixa donació apareixia en dates lleugerament diferents. “Aquesta duplicitat de fonts comptables provocaria confusió. Es tractaria d’un error a causa de la duplicitat de fonts comptables”, sintetitza el magistrat.

Part dispositiva de la interlocutòria amb què Pedraz arxiva la peça dels exconsellers de CDC/QS

La Guàrdia Civil pensa com el jutge

Per altra banda, la resolució ressalta l’Informe de la Guàrdia Civil, de data 28 d’abril de 2023, relativa a l’anàlisi de l’operativa d’ingressos en efectiu vinculada a les donacions. El jutge defineix l’atestat com un “resum” del que no hi ha cap element que avali els fets imputats”. “No consta cap indici que acrediti un mecanisme d’aflorament de diner negre que era aparentment lliurat amb caràcter previ a la realització de les donacions per part dels investigats al partit polític CDC, com tampoc que els diners que s’haguessin pogut lliurar als militants tingués un origen il·lícit i fins i tot que si fos que els investigats tinguessin coneixement que els diners entregats tingués un pretès origen en un fet delictiu antecedent”.