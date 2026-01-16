Nou judici en els terminis bíblics de la justícia espanyola. La secció segona de l’Audiència Nacional ha remès una diligència a les parts de la causa del 3%, que ha investigat possibles comissions de CDC a través de les adjudicacions de contractes públics per finançament irregular de la formació, on demana fer forat a l’agenda per la celebració del judici oral. Segons aquest document, al que ha tingut accés El Món, la vista oral se celebrarà entre el 8 de febrer i el 4 de març de 2027. Tot plegat després d’una llarga instrucció que va enllestir el titular del Jutjat Central d’Instrucció número cinc de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz.
El cas compta amb 30 processats, a molts dels quals els demanen penes de fins a 21 anys de presó. Cal dir, però, que part dels processats han arribat a acords de conformitat amb la Fiscalia per estalviar-se el risc de penes que impliquin l’ingrés a la presó. Però els principals investigats del cas, aquells per a qui el ministeri fiscal demana més pena, van a totes en defensa de la seva innocència. De fet, el cas va ser instruït per la fiscalia anticorrupció, per part del fiscal José Grinda, i ha comptat amb diverses peces separades com la dels exconsellers que es va arxivar o la del cas Petra.
El cas Palau i tres peces separades
El cas 3% té l’origen en un dels casos més mediàtics de corrupció, el desfalc del Palau de la Música Catalana. Un sumari que després de tot encara no s’ha aclarit on van anar a parar gran part dels diners que van fer desaparèixer Fèlix Millet i Jordi Montull. El cas del presumpte finançament irregular de CDC neix l’any 2012, com la derivada de les investigacions sobre com es finançava el partit que va ostentar durant 23 anys la presidència de la Generalitat, pel pagament d’empreses constructores d’un percentatge a canvi de les adjudicacions. D’aquí el nom de “tres per cent (3%)”, en referència del percentatge que presumiblement es pagava.
De la instrucció en van sortir tres peces separades. Una, la batejada com la peça Infraestructures,; la peça separada de blanqueig i donacions i una tercera peça separada, que es va allargant, és sobre la UTE Egara, de la concessió del servei d’ambulàncies. Entre els acusats s’hi troba Andreu Viloca i l’exconseller Germà Gordó, dos noms a qui la fiscalia els acusa d’articular un sistema de finançament irregular, també hi ha a més 16 empreses o societats mercantils que participaven, presumptament, de la mateixa xarxa. Dels 30 acusats, 13 estan directament vinculats a CDC i les seves fundacions Catdem o Fòrum Barcelona, i hi ha un total de 17 empresaris que van tenir relacions amb la formació. De fet, a les empreses imputades els reclamen fins a 100 milions d’euros de multa. Entre aquestes empreses destaquen Teyco, Urbaser, Copisa i ACS. Segons els números de la fiscalia, CDC hauria rebut 1,8 milions d’euros a través d’aquests pagaments.