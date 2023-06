MÉTEO | Aquestes són les comarques de Catalunya on plourà més

S’acosten uns dies on la pluja i el cel ennuvolat serà els protagonistes en bona part del territori. De la mateixa manera que per aquestes dates és normal que les temperatures comencin a pujar, les pluges d’estiu també comencen a treure el cap a Catalunya. El Servei Català de Meteorologia (Meteocat) preveu que la major part de les descàrregues siguin el divendres 9 al matí a les comarques del Solsonès, el Pallars Jussà, la Segarra, l’Anoia, la Noguera, el Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, Osona, el Ripollès, el Tarragonès, el Baix Camp, les Terres de l’Ebre i el Montsià. Val a dir, però, que la intensitat de les pluges serà diferent a cada regió, com per exemple al Pallars on la probabilitat de pluja és del 100% i es preveu que sigui de gran intensitat, pròpia d’una tempesta.

Segons les previsions del Meteocat les pluges s’aniran movent a mesura que avancin les hores. Si la intensitat serà moderada en les comarques del sud de Catalunya durant el matí, a la tarda adoptaran més força i es podran arribar a enregistrar alguns episodis de tempesta. Per altra banda, però, el cel es mantindrà ple de núvols durant tot el dia. Fins a mig matí el cel estarà força ennegrit arreu del territori, tot i que es deixaran veure algunes clarianes de sol per l’oest. A partir de mig matí les previsions determinen que la intensitat dels núvols minvarà en certa manera, però que seguirà mantenint presència. En aquest sentit, però, n’apareixeran de noves en alguns punts de les zones muntanyoses de Catalunya i n’arribaran altres des de l’oest que tornaran a fer que el negre de l’espessor dels núvols regni al cel.

Pluges a Catalunya divendres al matí / Meteocat

Algunes ullades de sol entrant al cap de setmana

Si bé és cert que els núvols densos predominaran durant tot el divendres, dissabte al matí la tònica general canviarà i el sol tornarà a regnar sobre els diversos pobles i ciutats de Catalunya. Un petit miratge, però, que durarà només fins a mig matí quan els núvols tornin a omplir el cel. I de la mateixa manera que els núvols quedaran aparcats durant hores, les pluges també. Per tant, segons les previsions actuals del servei de meteorologia català, dissabte al matí serà el millor moment per fer plans fora de casa sense dependre d’un paraigua.

A la tarda, però, la dinàmica fa un gir de 180 graus i els núvols i els ruixats tornaran a predominar. Les comarques que ocupen la plana major del territori, és a dir, la Garrotxa, el Pla de l’Estany, Osona, el Berguedà i el Ripollès, s’emportaran bona part del total d’aiguades del dissabte. A les zones d’alta muntanya també es deixaran veure algunes pluges. En general, la tònica serà de pluges d’intensitat moderada, tot i que les previsions també determinen que alguns ruixats al Ripollès podrien anar acompanyats de tempesta i calamarsa. Ara bé, tot i els ruixats de la tarda, l’acumulació d’aigua serà força baixa a la majoria del territori.

Sol a Catalunya dissabte al matí / Meteocat

La previsió del diumenge és força similar a la del dissabte, però sense precipitacions. Els núvols ompliran el cel de bona part de Catalunya, però amb menor densitat que la resta de dies. L’única zona del territori on el sol predominarà per sobre dels núvols serà la província de Barcelona. A les altres províncies el cel es mantindrà ennuvolat amb algunes ullades de sol.

Alguna petita pujada de temperatures

En general, les temperatures mínimes i màximes serà força similars a les que hem tingut durant tota aquesta setmana, és a dir, temperatures que oscil·len entre els 20 i 30 graus -a cada municipi el valor exacte és diferent, però la tònica general és aquesta-. Un cop entrat de ple al cap de setmana, les temperatures mínimes es mantindran igual que fins ara, però les màximes escalaran una mica generalment, però no assoliran valors desorbitats per les dates en què ens trobem.