La JEC confirma que tenir vacances contractades eximeix de ser mesa el 23J

La Junta Electoral Central (JEC) confirma que tenir unes vacances contractades pel dia de les pròximes eleccions és un dels motius pels quals es pot no fer mesa. Ara bé, només s’acceptaran les al·legacions d’aquelles persones que puguin demostrar que ja tenien les vacances organitzades i pagades abans del 30 de maig, és a dir, el dia que es va fer oficial la convocatòria d’eleccions. En cas que una de les persones que els toca fer de mesa es troba en aquesta situació ha de demostrar davant de la JEC que el fet d’haver de marxar de les vacances i viatjar fins a la seva ciutat de residència els suposa “un perjudici econòmic o un trastorn greu”.

Per acceptar aquests motius, però, des de la JEC també avisen que estigui sempre assegurada “la integració plena de les meses”. Aquestes al·legacions que eximeixen de formar part de la mesa electoral es podran presentar després del sorteig, que tindrà lloc el 27 de maig. Un cop ja s’han comunicat els resultats d’aquest sorteig a totes les persones afectades, s’obre un període de 7 dies per al·legar a la Junta Electoral. Ara bé, si els motius que es presenten a l’àrbitre electoral no són de suficient pes, s’haurà d’assistir a la mesa obligatòriament. I, cal recordar que estar cridat a mesa i no assistir-hi està penat per la llei.

Un col·legi electoral de Tarragona, ja en marxa per a les eleccions municipals del 28-M / ACN

Altres motius per no ser mesa

A banda del motiu comentat anteriorment, la Junta Electoral també contempla altres casos que permeten no assistir a la mesa electoral en cas que siguis cridat:

Tenir més de 65 anys i menys de 70

Tenir una discapacitat o invalidesa permanent o temporal

Estar embarassada de més de sis mesos o comptar amb el permís de maternitat

Tenir una intervenció quirúrgica o proves clíniques rellevants

Estar empresonat o en un hospital psiquiàtric

Tenir cura d’una persona de menys de 8 anys o d’una persona amb discapacitat

Tenir un esdeveniment familiar inajornable i d’especial rellevància

Haver estat membre d’una mesa tres vegades o més en els darrers 10 anys

Canviar de residència a una altra comunitat autònoma

Vot per correu

De la mateixa manera que els dubtes han arribat per si la persona qui fa de mesa està de vacances, els dubtes també hi són amb com votar per correu. La Junta també ha comunicat que serà obligatori identificar-se amb el DNI en el moment de dipositar el vot per correu. En cas de no tenir disponibilitat per anar personalment amb el DNI a dipositar el vot per correu, la persona que hi vagi en el seu nom haurà d’estar degudament autoritzada i portar una fotocòpia del DNI de la persona a la qual li està dipositant el vot. Aquestes mesures s’han aprovat definitivament després del fort desgavell del vot per correu a Melilla les passades eleccions del 28 de maig.