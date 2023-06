El fiscal d’odi de Barcelona, ascendit

Moviment de reconeixement a un fiscal pioner a Catalunya com Miguel Ángel Aguilar, fins ara cap de la fiscalia especial de delictes d’odi i discriminació de Barcelona. El Fiscal General de l’Estat, Álvaro García Ortiz, ha proposat avui al Consell Fiscal, nomenar Aguilar com a fiscal de sala de la mateixa especialitat. És a dir, l’ascendeix per coordinar en l’àmbit estatal aquesta fiscalia especialitzada que té la seu al carrer Ortega i Gasset de Madrid, on hi ha totes les fiscalies especialitzades.

Per altra banda, entre les nou propostes, també s’hi compta la renovació de Pedro Ariche com a tinent fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya. Un nomenament que ha estat precedit per la ratificació del seu superior, Francesc Bañeras, i de la nova fiscal en cap de Barcelona, Neus Pujal. També ha proposat l’exfiscal general de l’Estat, Dolores Delgado, com a fiscal especial de Drets Humans i Memòria Democràtica i Rosa Maria Frías, fiscal especial antidroga, precisament, Frías va encetar la seva carrera a Girona l’any 2001.

Aguilar, un currículum premiat

Aguilar va entrar a la carrera fiscal el 1993. Ha exercit a les fiscalies del Prat de Llobregat, Arenys de Mar i Barcelona, on està destinat actualment. Ha estat adscrit als serveis especialitzats de menors, vigilància penitenciària, sinistralitat laboral i delinqüència organitzada i antidroga. En el seu currículum hi consta la investigació des del sobre sostracció de menors nounats, amb més de 250 casos investigats.

El 2009, va fundar el servei especialitzat a la Fiscalia Provincial de Barcelona contra els delictes d’odi i discriminació, que ha coordinat ininterrompudament fins a l’actualitat.

De fet, Aguilar es va fer càrrec d’un servei pioner a l’Estat espanyol, ja que ha estat el primer dedicat a combatre aquest fenomen delictiu. Home de reconegut prestigi, premiat i condecorat té una forta ascendència dins el ministeri públic. Defensor dels col·lectius vulnerables també ha tingut algun paper durant el Procés en tant formular denúncies sobre delictes d’odi forçades contra membres unionistes. Aguilar, però, és considerat un “veritable savi en la matèria”.

Aguilar, a l’esquerra de la imatge en un curs de Fiscal.Es sobre delictes d’odi/FiscalTwitter

Ariche, un etern a Catalunya

Un altre dels noms que ha proposat aquest matí el fiscal general de l’Estat és Pedro Ariche, com a tinent fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya, un càrrec que ostenta des de 2018. Ariche és un històric i home de confiança del seu cap Francesc Bañeres. Va ingressar a la carrera fiscal el 1990 i tota la seva trajectòria ha estat vinculada a la Fiscalia de Barcelona. Ha estat adscrit als serveis del contenciós administratiu i de delictes econòmics, servei del qual ha estat el seu fiscal degà. Entre el 2008 i el 2012 va assumir les funcions de portaveu de la Fiscalia Provincial. Ariche és un ferm defensor que els Mossos d’Esquadra creïn unitats especials adscrites a la fiscalia. Ha dirigit les acusacions d’alguns judicis contra els líders independentistes.