Castellà diu que seguirà la mateixa estratègia que Borràs contra la “guerra judicial”

El secretari general de Demòcrates i portaveu del Consell de la República, Antoni Castellà, ha formalitzat aquest dimecres els tràmits per rellevar Laura Borràs i assumir l’acta com a diputat de Junts al Parlament. En una roda de premsa al Parlament en la qual eren presents els dos dirigents independentistes, Castellà ha volgut remarcar que “no es tracta d’un procés de substitució, sinó de representació”. El secretari general de Demòcrates assegura que seguirà la mateixa estratègia que la presidenta de Junts: “Si algú utilitza la guerra judicial, el relleu mantindrà el mateix discurs. Si no volien caldo, dues tasses”.

Antoni Castellà, en una xerrada a Prada de Conflent, en el marc de la UCE/Josep Maria Montaner/UCE

No estava en els seus plans

En aquesta línia, Castellà ha explicat que en “situacions complexes” votarà en coherència amb el grup de Junts, amb el seu partit, Demòcrates, i també amb l’opinió de Laura Borràs. Castellà també ha assegurat que no estava en els seus plans tornar a ser diputat al Parlament de Catalunya, ja que estava centrat en Demòcrates i en el Consell de la República. Així mateix, s’ha queixat del “lawfare” contra la presidenta de Junts i ha criticat ERC i CUP, que des de la Mesa, van avalar la retirada de l’escó de Borràs després que el TS rebutgés les mesures cautelars.

“Jo no dono cap mena de credibilitat al sistema judicial espanyol. Per què ara l’independentisme es creu una resolució judicial? Si avalem ara aquesta sentència contra Borràs serà també que avalem les sentències del procés?”, ha preguntat per després criticar que alguns grups donin credibilitat al sistema judicial espanyol segons si els hi convé.

Per la seva banda, la presidenta de Junts ha afirmat que no podria tenir una millor representació i ha recordat que ella mateixa va signar amb Antoni Castellà que Demòcrates i Junts es presentessin units en les últimes eleccions al Parlament. L’expresidenta de la cambra catalana també ha remarcat que és important “no normalitzar el que no és normal” i, per això, ha remarcat que és important explicar que no es tracta d’una substitució.

Castellà nega haver-se postulat per presidir el Parlament

D’altra banda, Castellà ha negat que s’hagués postulat per presidir el Parlament abans que l’executiva de Junts decidís dilluns proposar el nom d’Anna Erra. Segons Castellà, l’exalcaldessa de Vic és una “bona elecció” i s’ha mostrat convençut que treballarà per “preservar la majoria parlamentària independentista tal com ha fet fins ara Borràs”.