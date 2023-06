Estrasburg diu que insultar la bandera espanyola és llibertat d’expressió

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha condemnat l’estat espanyol per haver multat un sindicalista per insultar a la bandera d’Espanya en senyal de protesta durant una hissada de bandera en una base militar de Ferrol (Galícia). D’aquesta manera, la justícia europea defensa que insultar la bandera espanyola és un acte de llibertat d’expressió i condemna l’estat a retornar els 1.260 euros de la multa i a pagar al sindicalista 6.000 euros per danys morals, ja que el tribunal amb seu a Estrasburg considera que la sanció ha tingut un “efecte dissuasiu” en l’exercici de la seva llibertat d’expressió.

En la sentència, el TEDH reconeix que el llenguatge que va fer servir el sindicalista es pot considerar “provocatiu”, però justifica la condemna a la seva posició “establerta des de fa temps” que defensa que la llibertat d’expressió no es pot aplicar només a “informació o idees que es perceben com inofensives”, sinó també a les que “ofenen, creen impacte o pertorbació a l’Estat o qualsevol sector de la societat”. El Tribunal Constitucional no va fer la mateixa interpretació que el TEDH i el 2020 va avalar els insults del sindicalista com a “ultratge a la bandera”.

Imatge d’arxiu del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) a Estrasburg | ACN

“Aquí teniu el silenci de la puta bandera”

El cas es remunta al 2014, quan un sindicalista va proferir diversos insults contra la bandera durant una hissada de bandera en senyal de protesta per uns impagaments a diversos treballadors de neteja de l’edifici. “Aquí teniu el silenci de la puta bandera”, “s’ha de calar foc a la puta bandera”, va dir l’home multat. El Constitucional va defensar que les expressions utilitzades pel sindicalista eren “innecessàries” per a les reivindicacions salarials que defensa, ja que “no guardaven cap relació” amb la protesta. El TC va votar dividit en el recurs d’empara, que es va rebutjar per un ajustat 6 a 5. Els cinc magistrats que van votar en contra –la vicepresidenta del TC, Encarnación Roca Trías, Andrés Ollero Tasara, Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido Tourón i María Luisa Balaguer Callejón– van presentar un vot particular.