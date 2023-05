Una jutge diu que cremar una bandera espanyola és lícit per criticar l’estat

Nova sentència que aclareix el delicte d’ultratge als símbols d’Espanya de l’article 543 del Codi Penal. Es tracta d’una resolució, del Jutjat Penal número 23 de Barcelona, amb la qual la jutge Luisa Balagueró, raona que cal absoldre un manifestant de Badia del Vallès, en Jordi, acusat per haver cremat una bandera espanyola davant la premsa en el curs d’una protesta contra la celebració del 12 d’octubre de 2021 a Barcelona. Un cas instruït arran d’una denúncia dels Mossos d’Esquadra que la defensa del processat, Alerta Solidària, acusa “d’elaborar informes incriminadors de mers actes de llibertat d’expressió”.

La resolució, de catorze pàgines i a la que ha tingut accés El Món, escriu un compendi de la jurisprudència que existeix en aquest delicte sempre sotmès a estudi. En aquest cas, resum la doctrina del Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional i el Tribunal Europeu de Drets Humans per considerar que cremar a la una del migdia, en el marc d’una protesta pacífica, i amb l’esperit de “crítica” legítima, no és un delicte i resta emparat per la llibertat d’expressió.

Part resolutiva de la sentència que absolt el jove acusat de cremar una bandera espanyola/QS

Sense violència

La jutgessa deixa clar en el seu redactat que en Jordi va agafar una bandera espanyola que li van deixar els manifestants. Tot en el marc d’una protesta contra la “celebració del genocidi” que va suposar el descobriment d’Amèrica. “Amb independència amb la consideració que puigui merèixer aquesta opinió i la forma que es va expressar, no es pot provar que es van produir actes violents”. De fet, la sentència ressalta que en Jordi va “aprofitar” la presència de periodistes per dur a terme l’acció de protesta.

En aquest sentit, la jutge reflexiona que la crema es va perpetrar en el “marc d’un espai de crítica a una qüestió d’interès públic, com és la forma d’Estat”. Així mateix, subratlla que “no hi havia discurs d’odi” en la crema ni cap missatge “hostil” a cap concurrència ni públic. De fet, conclou que bàsicament era una “provocació per cridar l’atenció dels mitjans de comunicació” presents a l’acte. El ministeri fiscal recopilant la informació aportada pels Mossos d’Esquadra reclamava 3.000 euros de multa i, si no els abonava, cinc mesos de presó. En Jordi ha estat, finalment, absolt.