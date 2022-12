Citen a declarar a Vic un independentista per cremar una bandera espanyola

Una vintena de persones s’ha concentrat davant dels Jutjats de Vic per protestar contra la citació d’un veí de Folgueroles que a finals d’agost va cremar una bandera espanyola durant un acte al poble osonenc. El passat 27 d’agost, Folgueros es va convertir en el tercer municipi català en declarar-se “territori alliberat” de la República Catalana. Durant l’acte, organitzat pel moviment desobediència civil, un home va cremar una bandera espanyol al mig d’una plaça.

Vox va denunciar els fets i gràcies a l’acció de diversos mitjans i pàgines ultra finalment es va acabar identificant el presumpte autor de la crema, que ha de comparèixer davant el jutjat per donar explicacions dels fets.

Un centenar de persones es van congregar a Folgueroles per celebrar l’alliberament de la localitat, la tercera de Catalunya després de Bàscara (Alt Empordà) i Amer (la Selva). L’acte va comptar amb la mateixa cerimònia que la resta d’ocasions i es van instal·lar passos fronterers simbòlics i es va penjar una pancarta al balcó de l’Ajuntament commemorant la fita.

Bàscara ver ser primer poble alliberat de l’estat espanyol

El grup independentista Desobediència Civil va triar Bàscara per convertir-lo en el primer “territori alliberat” de Catalunya. Els vehicles que volien accedir al poble havien d’esquivar el pas fronterer i rebien una targeta municipal i un passaport català per celebrar l’acció. Els membres del moviment van celebrar que el poble ja no estigui “sotmès” a les lleis espanyoles i “hi regeixin de nou els drets humans i les normes internacionals”.

El moviment esperava més adhesions després de Bàscara, però de moment només tres pobles han optat per alliberar-se de l’estat espanyol. A més, els impulsors del grup també han creat una moneda pròpia de Catalunya, el cat, i reneguen de la monarquia i la simbologia espanyola.