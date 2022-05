Bàscara es proclama primer “territori alliberat” de la República catalana

El municipi de Bàscara, a l’Alt Empordà, és des d’aquest dissabte “territori alliberat” de l’Estat espanyol i ja forma part de la República catalana. Aquesta iniciativa del grup independentista Desobediència Civil ha començat aquest matí, quan han instal·lat al poble uns passos fronterers. Cada vehicle que hi passava rebia una targeta municipal de l’Ajuntament i un passaport català per evidenciar l’alliberament del poble, que ja és oficialment de la República catalana.

Els membres d’aquest grup independentista han celebrat que la vila ja no estigui “sotmesa” a la llei espanyola i “hi regeixin de nou els drets humans i les normes internacionals”. Serà així, diuen, fins que s’aprovi una legislació catalana pròpia. Després de Bàscara els membres de Desobediència Civil esperen que cada poble comenci el seu procés d’autodeterminació i s’adhereixi a la República catalana.

Un dels passos fronterers / Q.S

A banda dels passos fronterers, els creadors d’aquesta iniciativa han encunyat una moneda pròpia per Catalunya, el cat, i han mostrat el rebuig a la monarquia i la bandera espanyola penjant cartells i proclames a la façana de l’Ajuntament. Dos dels activistes que han preparat aquesta jornada d’alliberament han proclamat des del balcó de l’Ajuntament la nova condició del poble: “Territori alliberat”.

Els passos fronteres que ha instal·lat Desobediència Civil a Bàscara

Bàscara ha tingut activitats durant tot el dia. Al matí s’han fet les primeres accions als passos fronterers i a l’Ajuntament, i al migdia s’ha celebrat un dinar popular. Després hi haurà l’actuació de l’humorista Toni Albà i diverses xerrades d’activistes, periodistes i fotògrafs. A la nit, a partir de les 22 hores, hi haurà els concerts de Perduts de Sant Esteve de les Roures, Pirat’s Sound Sistema, Ruks i Ras i kurt. Després es donarà per tancada la jornada amb l’esperança dels organitzadors que hi hagi més territoris que facin el mateix que Bàscara.