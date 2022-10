Un paracaigudista i una bandera d’Espanya: el nou moment hilarant del 12-O

Després del ridícul que van fer els organitzadors de la desfilada militar del 2019 quan un paracaigudista va quedar-se enganxat a una fanal del passeig de la Castellana ha estat ben a prop de tornar a produir-se. Aquest matí, sota l’atenta mirada del rei espanyol, Felip VI, un altre paracaigudista ha estat a punt de fer-se un embolic i tornar a deixar en ridícul a les forces armades de l’Estat espanyol. En aquest cas, el paracaigudista ha intentat desplegar una bandera espanyola que se li ha entortolligat en les cames i ha estat a punt de causar-li un ensurt. Finalment l’ha pogut deslligar, però no ha evitat que les xarxes socials se n’hagin fet ressò.

Tensión en el salto: a un paracaidista se le enrolla la bandera en la pierna pic.twitter.com/YRfL519atw — El HuffPost (@ElHuffPost) October 12, 2022

Esto nos pasa por ser TAN TAN TAN PATRIOTAS; ¿no era suficiente con la bandera pintada en el paracaídas?#EresFacha #12Octubre pic.twitter.com/bC80tK1q3N — Faroni (@Faroni12) October 12, 2022

Entre les reaccions dels usuaris de Twitter hi ha crítiques com ara que no calia desplegar una bandera a l’aire quan ja es veia bé al paracaigudes. Altres es pregunten de què serveix una desfilada militar i els responen que la clau és “abraçar faroles amb la bandera espanyola”. Una de les respostes més gracioses és la d’una usuària que dona l’enhorabona a la persona que fa el càsting dels paracaigudistes. També n’hi ha que diuen que aquest paracaigudista és un “heroi” perquè no es fàcil resoldre un problema com aquest a l’aire.

Para abrazar farolas con paracaídas. — K-teto (@k_teto) October 12, 2022

Podemos dejar de arriesgar a nuestros paracaidistas, en un desfile militar, yo a ningún paracaidista le he visto en una misión, tirarse con una bandera de su país en el pies, que se tiren normal que la bandera ya está en el paracaídas, que un día uno se mata. — ucb (@Albnavarr) October 12, 2022



Incident durant la desfilada del 2019

Aquest moment ha recordat molt al que va passar ara fa quatre anys, al 2019, quan un dels paracaigudistes va quedar-se penjat a una fanal i no va poder baixar en una bona estona. En aquella ocasió es va parlar durant dies del ridícul d’aquest paracaigudista que davant la mirada de circumstàncies de Felip VI es va quedar enganxat a la fanal amb el seu paracaigudes i una bandera espanyola. Les desfilades militars mai estan exemptes d’aquestes escenes hilarants i esperpèntiques, per molt que s’intentin evitar de totes totes.