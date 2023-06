Un home apunyala quatre nens i dos adults en un parc de França

Un home ha apunyalat quatre nens i dos adults en un parc a Annecy, al sud-est de França, segons ha informat la policia de la localitat. L’apunyalament múltiple ha tingut lloc al voltant de les 9.45 d’aquest dijous en un parc pròxim al llac. En un primer moment s’havia informat de fins a nou víctimes, però hores després el balanç s’ha rebaixat a sis. La premsa local informa que els nens tenien tres anys i almenys dos d’ells i l’adult estan en estat greu i els metges temen per la seva vida. La policia ha detingut el presumpte agressor. Les motivacions del crim no han transcendit.

Plusieurs personnes dont des enfants ont été blessés par un individu armé d’un couteau dans un square à Annecy. L’individu a été interpellé grâce à l’intervention très rapide des forces de l’ordre. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 8, 2023

La policia deté l’agressor després de disparar-li a les cames

La policia ha pogut detenir l’agressor després de disparar-li a les cames. L’home ha atacat els nens, alguns dels quals anaven en cotxet, mentre eren el parc. Després ha fugit del lloc dels fets i ha apunyalat un home gran que hi havia a prop, informa la premsa local. Les primeres investigacions no han permès obtenir gaire informació útil per al cas.

Les autoritats franceses han identificat l’agressor com un sol·licitant d’asil sirià, però no consten antecedents policials. El ministre de l’Interior francès, Gérald Darmanin, ha confirmat que “l’individu ha estat detingut gràcies a la molt ràpida intervenció de les forces de l’ordre”. La primera ministra del país, Elisabeth Borne, s’ha desplaçat fins a Annecy, als Alps francesos, per fer un seguiment de la tragèdia.

Macron titllat d’apunyalament d’acte de “covardia absoluta”

En el moment de l’atac, l’Assemblea Nacional francesa estava reunida i han aturat la sessió per guardar un minut de silenci en record de les víctimes. El president francès, Emmanuel Macron, ha titllat l’atac d’acte de “covardia absoluta”. En un tuit, Macron ha confirmat que els ferits greus es debaten “entre la vida i la mort” i ha assegurat que el país està “en xoc” per l’atac. “Els nostres pensaments estan amb ells, les seves famílies i els serveis d’emergències”.