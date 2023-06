Acord entre ERC i Bildu per presentar-se conjuntament al Senat el 23-J

Esquerra Republicana i EH Bildu han anunciat aquest dijous que es presentaran en una coalició electoral conjunta per a les eleccions al Senat del 23 de juliol sota el nom d”Esquerres per la Independència’, donant continuïtat al grup parlamentari que van conformar totes dues formacions en aquesta legislatura. “Avui ERC i EH Bildu, els independentistes i sobiranistes d’esquerra bascos i catalans, ens presentem davant el poble basc i català amb el compromís de fer tot el que sigui a les nostres mans per a respondre al que volen, necessiten i exigeixen els nostres pobles”, resa un comunicat conjunt de tots dos partits. La decisió d’ERC tanca definitivament la porta a qualsevol possible acord amb Junts per a concórrer en coalició al Senat, com s’havia especulat en alguns sectors de l’independentisme català.

El president d’ERC, Oriol Junqueras, a l’acte de tancament de campanya del 28-M / Europa Press

Acords de col·laboració

Tant ERC com Bildu han compartit grup parlamentari al Senat durant aquesta última legislatura, encara que en proporció aportaven més senadors els republicans que la formació basca, que comptava amb dos parlamentaris. Ara, les direccions de tots dos partits han decidit concórrer a les eleccions del Senat sota una mateixa papereta a Catalunya i País Basc, estenent “l’acord que ha suposat avanços per al benestar social de les nostres ciutadanies i la resolució dels conflictes català i basc amb l’Estat espanyol que romanen oberts als nostres pobles”.

Vot “determinant”

“Que tots els vots que rebem, tota la confiança dipositada en nosaltres, ha suposat que els nostres diputats i senadors hagin estat determinants durant tota aquesta legislatura. Hem demostrat que la unió política ens permet guanyar i oferir avanços en drets i llibertats als nostres ciutadans i ciutadanes”, ha assenyalat el president d’ERC, Oriol Junqueras.

Per part seva, el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, també ha celebrat l’acord: “Hem estat les forces útils i determinants per a propiciar els assoliments socials que, encara que sense la profunditat i abast que ens hagués agradat, hem aconseguit millorant la vida de la majoria social i treballadora. I estem segures que tornarem a ser-ho”.