Crítiques d’una part de la militància a Junqueras i Rovira: “Tenim el Govern més autonomista de la història”

Examen del president d’ERC, Oriol Junqueras, i de la secretària general, Marta Rovira, davant de més de 900 militants aquesta tarda. En una trobada telemàtica que ha durat més de 4 hores, la militància dels republicans ha volgut dir la seva sobre les passades eleccions municipals del 28 de maig, en les quals ERC va perdre més de 300.000 vots arreu del país. Tal com ha pogut saber El Món, la majoria de militants que han tingut veu han avalat l’estratègia de la direcció dels republicans, tot i que hi ha hagut veus força crítiques amb l’estratègia que ha dut a terme els d’Oriol Junqueras durant els últims 5 anys.

El president d’ERC, Oriol Junqueras, a l’acte de tancament de campanya del 28-M / Europa Press

Dures crítiques del Col·lectiu Primer d’Octubre

És sabut que ERC, arran dels fets d’octubre del 2017, ha canviat l’estratègia cap al pactisme i ampliar la base independentista. Això ha estat criticat sobretot pels membres del corrent crític dels republicans, el Col·lectiu Primer d’Octubre, que han començat força forts l’assemblea telemàtica. “Tenim el Govern de la Generalitat més autonomista de la història”, ha etzibat un d’ells. De fet, el col·lectiu ha demanat una rectificació quant a l’estratègia, ha demanat no tenir com a cap de llista Gabriel Rufián i han anunciat el militant Joan Puig per a les primàries de la llista de la demarcació de Girona. Així mateix, també han posat el dit sobre la llaga en el fet que no s’hagi aconseguit eixamplar la base. “Tenim abandonats els joves a Urquinaona”, ha assegurat un d’ells.

El Col·lectiu ha demanat un Congrés extraordinari i asseguren que ERC “no sembla independentista”. “Teniu poca reacció i ha faltat autocrítica”, també ha afirmat un d’ells. De fet, el seu portaveu, Xavier Martínez, ha demanat responsabilitats a Junqueras i Rovira en cas d’una altra patacada el pròxim 23 de juliol. “La negociació amb l’Estat no ha donat resultats ni tampoc l’eixamplament de base. Ja hem cremat aquesta fase”, ha dit Martíenz demanant “tornar a posar l’estelada al centre”. Així mateix, ha demanat que es vagi a Madrid evitant la governabilitat de l’executiu espanyol.

La comunicació o la gestió d’Educació fixen totes les mirades

Tot i que no ha sigut una majoria de la militància que ha exposat la disconformitat amb la direcció nacional, no han estat pocs. En canvi, altres militants han optat per avalar l’estratègia actual dels republicans, malgrat que hagin criticat alguns aspectes, com poden ser la gestió del conseller d’Educació, Josep González Cambray, el caos a les oposicions d’estabilització o la manca de comunicació que té el partit. De fet, fins i tit un dels militants ha demanat rebaixar la publicitat institucional als mitjans que no són afins als republicans. “El partit ha tingut un caràcter massa institucional”, ha dit un d’ells també, demanant dos discursos separats entre el partit i l’executiu català.

A més, també s’ha posat sobre la taula el fet que el partit s’hagi escorat a l’esquerra. Junqueras i Rovira, només començar, han avaluat el traspassament dels 300.000 vots que han perdut als republicans. Els dos líders d’ERC opinen que la majoria d’ell se n’ha anat cap a l’abstenció, però que gran part ha estat a causa de la pèrdua del votant amb rendes més altres que s’ha anat cap a Junts. Així mateix, han evidenciat el vot prestat que van rebre fa quatre anys.

Així mateix, Junqueras, en escoltar les opinions de la militància, ha agafat la veu cantant i ha assegurat que la independència és “el vessant” més rellevant que té el seu partit. “Hem empès els altres partits a ser independentista. Forma part de la nostra essència. L’hem de reivindicar sempre”, ha dit el líder d’ERC, qui admet que hi ha aspectes de la gestió del Govern que “no s’han explicat prou bé”.

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, intervé al 29è Congrés Nacional del partit a Lleida, des de l’exili de Suïssa / ACN

Junqueras i Rovira avalen l’estratègia pactista

Qui ha fet el discurs més emotiu ha sigut Marta Rovira, i és que un dels militants li ha preguntat que “què feia a Suïssa” i “per què no tornava”. “Jo he passat per la repressió política de la independència del nostre país. Jo soc a Suïssa perquè m’acusen de ser independentista i perquè he defensat que els presos sortissin i continués la mobilització als nostres carrers. Soc independentista i he decidit dedicar-hi la meva vida”, ha dit la secretària general dels republicans. Així mateix, ha recordat com el Consell Nacional del partit va aprovar el passat gener el full de ruta independentista, davant les demandes d’un canvi de rumb. “L’estratègia independentista està analitzada arran del que va passar l’octubre del 2017. Sobre què va fallar i de com es pot resoldre. Una organització madura hauria d’haver fet aquesta reflexió”, ha dit Rovira, qui ha demanat fer aquesta reflexió amb Junts per Catalunya. “Ens hem dit les coses a la cara. Hem tingut la gosadia de dir a la gent el que no vol sentir”, ha dit traient pit.

Rovira també ha assegurat que és “molt més fàcil fer un discurs de proclamar ja la independència”. “Com es fa això?”, ha preguntat als crítics, qui també treu pit de la seva feina a Suïssa amb les resolucions de l’Organització de les Nacions Unides. Una opinió que ha tingut com a nexe entre tots els militants és que ERC és “l’únic partit que té una estratègia” sobre la independència, enviant un dard a Junts.

Huguet treu pit d’haver trencat el “bipartidisme català”

Entre els membres que han volgut exposar la seva opinió hi ha l’històric militant d’ERC i exconseller Josep Huguet, qui ha volgut remarcar que la baixada de forma dels republicans forma part també de la baixada de Ciutadans i Podemos. “Nosaltres vam trencar el bipartidisme català, però ara hi torna. Ciutadans i Podemos van fer el mateix a Madrid. Dins d’aquest panorama, aguantem”, ha dit Huguet. A més, també ha etzibat alguna crítica per com s’ha dut a terme l’estratègia dels republicans a Madrid. “La negociació, sí, la fórmula malament. Hem fet alguns errors com pensar que quan t’asseus amb el PSOE en sortiries sense conseqüències”, ha dit Huguet, qui creu que Rufián molts cops està massa pendent de “tertúlies madrilenyes” i que a vegades els republicans han abandonat el centre.

Sellarés, Huguet i Oranich en l’acte de la Fundació Irla a la UCE/Josep Maria Montaner

Una altra reflexió l’ha posat el líder d’ERC a Badalona, Àlex Montornès, qui ha posat fil a l’agulla en el fet de la marxa dels votants joves dels republicans. “Els joves estan vivint un context de crisi constant i han vist que el 15-m o el moviment independentista no han donat resposta a curt termini”, ha afirmat Montornès, qui creu que els republicans van aconseguir un “vot antirepressiu” en les eleccions municipals del 2019.