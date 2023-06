Vestits de Mossos i armats: així van cometre més de 60 robatoris

Sis homes es van vestir amb els uniformes policials del cos dels Mossos d’Esquadra i van equipar-se amb les seves armes per entrar a robar a l’interior d’un pis a Sant Andreu de la Barca el passat mes d’abril. Allà, un cop dins, van emmanillar la víctima amb el material policial per poder robar tot el que tenia al pis. Aquest és un dels més de seixanta robatoris arreu de Catalunya que han comès presumptament un grup criminal i pel qual els Mossos els han detingut.

Els agents de la policia catalana els van detenir el passat dimarts com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni, lesions, detenció Il·legal, usurpació de funcions públiques, tinença d’armes, delictes contra la salut pública i pertinença a grup criminal. Entre els si detinguts sumen gairebé 90 antecedents. El primer robatori que va fer saltar l’alarma a la policia va ser el de Sant Andreu de la Barca, i va ser a partir de llavors que van començar a investigar altres casos per vincular-los amb aquest.

Gràcies a aquesta investigació van poder afirmar que es tractava d’un grup que operava conjuntament i que cometien delictes amb un alt nivell de complexitat tècnica, cosa que indica que estaven ben organitzats. Fruit d’aquesta investigació, els Mossos van organitzar un macrooperatiu per escorcollar sis pisos diferents a Barcelona, Rubí, la Torre de Claramunt, La Pobla de Claramunt, Sant Quintí de Mediona i Igualada.

Material que els homes feien servir per cometre els robatoris

La investigació segueix oberta

Tot i la sisena de detencions, els Mossos encara no han donat per tancada la investigació i no descarten detenir més persones involucrades en aquesta trama. Els escorcolls policials també els van permetre requisar tot el material que els homes feien servir per cometre els crims: armes de foc curtes reals i simulades, uniformes, emblemes i material policial i elements d’alta tecnologia que feien servir per robar vehicles. Dels sis detinguts, dos han entrat a presó a l’espera de judici, i els altres quatre han quedat en llibertat amb càrrecs.