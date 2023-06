Borràs s’acomiada carregant contra la Mesa i la justícia espanyola

L’expresidenta del Parlament, Laura Borràs, ha volgut marcar els temps per fer la transició del seu relleu. I se n’ha sortit, amb una performance ben escenificada a l’executiva de la direcció de Junts per Catalunya celebrada aquesta tarda. Després de setmanes d’estira-i-arronsa, Borràs ha arribat a la seu de la formació acompanyada de la seva substituta, l’encara alcaldessa de Vic, Anna Erra. Un gest, després de dies de tàctiques dilatòries, per subratllar que ha estat Borràs la que ha proposat el nom d’Erra. El que havia de ser una reunió llarga i tensa s’ha enllestit en dos minuts i un aplaudiment. La resta de l’hora i mitja ha servit al sanedrí juntaire per debatre sobre actuals pactes locals. “Comencem a semblar un partit normal”, ha afegit una membre destacadíssima de la direcció a la sortida de la trobada.

Borràs, després de vantar-se d’haver defensat Erra, ha volgut afegir una doble crítica en una compareixença a la premsa a la mateixa seu. En primer terme, a “l’aparell judicial espanyol” i la “repressió”. I, en segon terme, contra la Mesa del Parlament perquè ha adoptat un acord “per retirar l’acta de diputada abans que la Junta Electoral Central ho ordenés”. “No podem ometre una altra realitat inqüestionable, i és que la Mesa havia vulnerat un dret fonamental com és la presumpció d’innocència amb l’aplicació del 25.4 del Reglament”, ha assenyalat en velada referència a ERC. Un article que suspèn els diputats acusats i pendents de judici. “Els mateixos partits que la van aplicar han volgut accelerar els efectes de la repressió”, ha conclòs. Precisament, Borràs ha encomanat al grup parlamentari que derogui l’article 25.4 i s’afanyi a aprovar una llei electoral pròpia.

L’alcaldessa de Vic i diputada al Parlament, Anna Erra / ACN

“El Parlament va nuu”

Borràs ha sortit en roda de premsa per criticar que la JEC hagi “potinejat” la composició del Parlament amb la complicitat dels grups parlamentaris. “El Parlament va nuu i no té la capacitat que evitar que un organisme administratiu espanyol modifiqui la seva situació sense esperar una sentència ferma, una condició mínima indispensable per no violentar les normes de la democràcia i que mostra l’extrema feblesa i la seva sobirania qüestionada”, ha ressaltat. En tot cas, Borràs ha assegurat que va obrir una profunda reflexió per parlar del què i després del qui.

Així que ha delatat que es van plantejar deixar vacant la presidència del Parlament, però aquesta opció tenia un “inconvenient” com ara que la cambra tant sí com no elegirà una nova presidència. A més, Borràs ha defensat que “convé al país una presidenta compromesa amb l’1-O” i, per tant, havia de ser, segons el seu criteri, de Junts. El nom d’Erra no ha estat encara comunicat oficialment a ERC. La CUP, per la seva banda ha apuntat que possiblement votarà en blanc a la nova presidència, un fet que obligaria a una doble votació. Borràs ha ordenat al seu partit “mantenir la dignitat de les institucions sense vassallatges dels que malden per laminar cada vegada més la seva sobirania”. Un criteri que suposa eliminar el 25.4 del reglament i una llei electoral pròpia.