Borràs critica el recurs dels Comuns: “Ni saben guanyar, ni saben perdre”

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha criticat aquest diumenge el recurs de Barcelona en Comú contra el recompte final de les eleccions municipals, on la formació d’Ada Colau diu haver detectat “errors” en una mesa de Ciutat Vella on se li van deixar de comptabilitzar 150 vots. Segons ella, els comuns “ni saben guanyar, ni saben perdre”. D’aquesta manera, l’expresidenta del Parlament de la Generalitat ha carregat contra la formació, ja que continua insistint que és una maniobra per no acceptar la seva derrota davant del candidat de Junts. Cal recordar, però, que aquests vots no podrien ser decisius per canviar la segona força més votada a Barcelona, ja que encara no arribarien al nombre de vots que va aconseguir el PSC.

“Els comuns presenten un recurs contra el recompte final de vots perquè hi veuen errors. Guanyar les eleccions amb una difamació contra Xavier Trias va ser més que un error. Acceptar els vots de l’extrema dreta de Valls va ser més que un error”, ha piulat Borràs. Els comuns han presentat un recurs a la Junta Electoral per reclamar 150 vots, ja que la formació considera que s’han atribuït per “error” a Ciutadans. En un comunicat, Barcelona En Comú ha demanat que es consideri vàlida l’acta de la mesa 1-045-U, de Ciutat Vella, que inclou 5 vots de Ciutadans, 150 de Barcelona en Comú i 4 del PACMA, ja que és “el coherent amb el nombre de vots emesos i existeixen dues còpies d’actes que ho validen”. En canvi, es va acceptar una altra acta que, segons expliquen fonts dels comuns, se saltava una línia i atribuïa els 150 vots de BComú a la formació d’Anna Grau. El procés no és una impugnació i no afecta la investidura, però els comuns demanen “aclarir errors”.

L’alcaldessa Ada Colau al ple de l’Ajuntament, en imatge d’arxiu / Jordi Play

Un recurs que no canviarà el resultat

Si bé és cert que la jugada dels Comuns -que ha estat molt criticada per la presidenta de Junts– no afecta el resultat de les eleccions ni tampoc podria arribar a canviar els ordres de segona i tercera força de l’Ajuntament de Barcelona. Collboni i Colau es van quedar a pocs vots, però en el recompte, el PSC es va declarar el clar vencedor, consolidant-se així en la segona posició a la capital catalana.