Madaula acusa la JEC “d’ingerència” per l’escó de Borràs i envia un dard a ERC

La secretària segona de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, ha acusat la Junta Electoral Central “d’ingerència judicial” a la sobirania del Parlament després que la Mesa del Parlament hagi decidit definitivament la retirada de l’escó de la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Madaula, qui no s’ha manifestat a l’hora de prendre la decisió de la convocatòria d’un nou ple, ha enviat un dard a Esquerra Republicana en un context de represa de contactes entre Junts i ERC pel “front comú” que proposa el president Aragonès de cara a les eleccions espanyoles del pròxim 23 de juliol. “Quan parlen d’enfortir, jo parlaria que abans d’enfortir no cal lesionar”, ha etzibat Madaula al costat de la portaveu parlamentària, Mònica Sales, en una roda de premsa al Parlament.

Laura Borràs, en la seva compareixença després de la reunió/Rafa Garrido

“Col·laboració partidista interior”

Així mateix, la diputada de Junts al Parlament considera que hi ha una “col·laboració partidista interior” i lamenta que hi hagi hagut “pressa”. Madaula considera que aquesta decisió, així com la suspensió de Borràs com a presidenta el passat juliol, va en contra de resolucions de l’Organització de les Nacions Unides. “Es va fer sense sentència ferma”, s’ha queixat la diputada.

A més, la diputada de Junts també ha mostrat la seva queixa per no esperar al “requisit de la JEC”. “S’ha fet cas a una interlocutòria del Tribunal Suprem”, ha dit la secretària segona del Parlament, qui ha explicat que en el cas del diputat de la CUP Pau Juvillà es va esperar al requisit de la JEC. “De fet, és el primer cop que s’arriba a un acord per retirar-li l’escó a algú”, ha explicat Madaula.

Anna Erra, la més ben situada per presidir el Parlament

Davant el nou ple del pròxim 9 de juny per decidir el relleu de Borràs com a presidenta del Parlament, Madaula ha opinat que primer “cal escoltar-la”. Així mateix, assegura que “mai s’ha parlat de noms en cap reunió del partit”. “Es va decidir així fins que hi hagués la retirada de l’escó”, ha explicat Madaula. Tot i això, hi ha una gran part del partit favorable a substituir a Borràs per l’alcaldessa de Vic i diputada de Junts, Anna Erra, mentre que d’altres, com Madaula, ja han exposat que són partidaris de deixar l’escó buit. A més, el president d’ERC, Oriol Junqueras, ja va posar sobre la taula una presidència del Parlament de Junts com a condició de cara el “front comú” de Madrid.