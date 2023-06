Les comarques on plourà en un cap de setmana de contrastos

Cap de setmana de contrastos. Tant divendres, com dissabte i diumenge, la pluja serà present a diverses parts de Catalunya i amb risc d’inundacions. De fet, el Mateocat avisa de pluges intenses sobretot durant el dissabte a les comarques pirinenques, mentre que a la costa el sol serà el denominador comú. A més, les temperatures baixaran generalitzadament després d’uns dies de força calor i de ruixats puntuals que poden ajudar a omplir els embassaments per solucionar la problemàtica de la sequera.

Predicció meteorològica del dissabte 3 de juny / Meteocat

Risc al Pirineu

Les pluges seran la nota dominant al Pirineu català, tant divendres, com dissabte i diumenge. Concretament, el divendres al matí els núvols seran la nota dominant al Pirineu català, mentre que a la tarda serà quan començarà a ploure. Per exemple, a la Valh d’Aran les pluges començaran a notar-se a partir de les 14h i es podria arribar a convertir-se en tempesta cap a les 20h amb una precipitació de 2.8 mm de precipitació acumulada. A la Seu d’Urgell també hi hauran ruixats, però menys intensos, mentre que a Ripoll també començarà cap a les 16h i es podria convertir en tempesta. El divendres, la temperatura mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà lleugerament més alta. S’espera que a la Valh d’Aran hi hagi unes màximes de 21 graus i mínimes de 9, mentre que les màximes de Sort seran 24 graus, Puigcerdà, 20; Ripoll i Olot, 25.

El dissabte i el diumenge seran molt més moguts a les comarques pirinenques i afectarà la serralada del Prepirineu. De fet, hi ha activat el risc moderat per intensitat de pluja en 11 comarques del Pirineu i Prepirineu de cara al dissabte, mentre que la Valh d’Aran en queda exclosa. Són l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, la Cerdanya, el Ripollès, Osona i la Garrotxa. Per exemple, a Tremp s’espera una forta pluja cap allà a les 18h del dissabte, mentre que a Olot es preveu una precipitació acumulada de 1,7 mm cap allà les 17h. A la Cerdanya, 3.8 mm de precipitació acumulada a les 16h, mentre que a Solsona es preveuen aiguats forts cap a les 18h. A més, el diumenge també es preveu plujós, amb aiguats arreu de Catalunya fins a les 18h, tot i que amb més intensitat al Pirineu i Prepirineu.

La costa i el sol

L’altra cara de la moneda serà la costa catalana. Tant divendres, com dissabte es preveu que el sol sigui la nota dominant a les platges de Catalunya. Si bé és cert que cap al dissabte a la tarda els núvols començaran a aparèixer i el diumenge hi podria caure un parell de gotes. La temperatura màxima serà de 25 graus a l’Empordà, tot i que arreu de les platges catalanes no variarà gaire. En canvi, la mínima serà de 14 graus cap El Vendrell.

Pontent i els núvols

Les comarques de Pontent tindran com a nota dominant els núvols. Tot i que el divendres no s’hi preveuen pluges, la grisor serà la nota dominant a les comarques de Lleida. Tot i això, la temperatura serà força alta, ja que a Lleida, per exemple, hi haurà unes màximes de 27 graus i unes mínimes de 15. Així mateix, el dissabte hi podrien caure alguns ruixats, sobretot a la comarca de la Noguera, tot i que a les Garrigues i al Pla d’Urgell també hi cauran ruixats.

Irregularitat a les comarques gironines

A les comarques gironines hi haurà irregularitats. Mentre que s’espera un divendres amb sol, a mesura que vagi avançant el cap de setmana la pluja anirà avançant, fins que el diumenge serà notori. A Girona capital hi podria ploure cap al dissabte i el diumenge fins a les 18h de la tarda.