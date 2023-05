La xenòfoba Sílvia Orriols s’imposa a Ripoll i caldran 4 partits per barrar-li el pas a l’alcaldia

El partit xenòfob Aliança Catalana, la formació encapçalada per la líder d’ultradreta independentista Sílvia Orriols, ha estat el gran guanyador de la nit electoral a Ripoll, on s’ha alçat amb la victòria de forma incontestable. Orriols ha obtingut més del 30% dels vots, el que suposa obtenir fins a sis regidors. Tot i aquesta forta entrada al consistori, Aliança Catalana no ha aconseguit la majoria absoluta (9), i haurà de pactar per governar. Si Orriols ha estat la gran guanyadora, l’altra cara de la moneda ha estat Junts per Catalunya, que a Ripoll s’ha quedat amb tres regidors, cinc menys dels que tenia fins ara l’alcalde històric Jordi Munell. ERC, per la seva banda, s’ha quedat amb 3 regidors i el PSC i la CUP amb 2.

Orriols va concórrer a les eleccions de fa quatre anys amb el partit d’extrema dreta Front Nacional de Catalunya (FNC), però va acabar al consistori com a no adscrita per les seves desavinences amb el partit. De fet, en la campanya de les anteriors eleccions, els partits van fer un cordó sanitari al FNC per la “ideologia xenòfoba” que enguany s’ha alçat com a guanyadora dels comicis. Durant aquesta legislatura, Orriols ha mantingut el seu discurs xenòfob i racista tot i que mai ha obtingut el suport dels altres partits. Aquest 28-M s’ha erigit en la força més votada, imposant-se a Junts, que ha patit una gran patacada.

La baixa participació propicia que Orriols concentri el 30% dels vots

La participació també ha contribuït a aquests resultats. Tan sols va arribar al 60%, vuit punts menys que fa quatre anys. Orriols s’ha quedat amb un 30% d’aquests vots a molta distància de Junts, el seu perseguidor més immediat, que s’ha quedat amb un 17% dels vots. D’aquesta manera, s’ha imposat clarament al partit que feia 12 anys que governava la ciutat d’una forma molt còmoda.

En aquests dotze anys que ara acaben, Junts ha revitalitzat el barri vell, ha concedit ajuts per rehabilitar habitatges i ha creat una borsa de locals buits. També ha materialitzat el nou pla de convivència, un projecte transversal per cicatritzar les ferides dels atemptats del 17-A, protagonitzats per radicals de Ripoll. També ha canviat el nom franquista del barri de Fuensanta per carrer dels Ferroviaris.

Un final de legislatura convuls

Poc abans de les eleccions es va produir l’expulsió del tinent d’alcalde Joaquim Colomer per manca de confiança i deslleialtat des de comptes falsos a les xarxes socials. Colomer és un nou actor polític amb la formació Som-hi Ripoll-Independents pel Ripollès i ha demostrat que és capaç de mobilitzar sense el paraigua de Junts. Colomer ha resultat elegit com a únic representant de la formació. De fet, totes les llistes que es presentaven a les eleccions han aconseguit representació i s’han disputat els 17 regidors de Ripoll.