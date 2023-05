Nous casos de compra de vots embruten la recta final de la campanya electoral

Els possibles casos de compra de vots embruten la recta final de la campanya per a les eleccions municipals i autonòmiques del pròxim 28 de maig. Les denúncies i sospites augmenten i, després de les detencions de Melilla i Mojácar, aquest dijous es destapen cinc possibles casos més que no guarden relació entre ells a Múrcia, País Valencià, La Gomera, Huelva i Almeria. En una nova operació, la Guàrdia Civil ha detingut 13 persones, una de les quals una candidata socialista a l’alcaldia. Les presumptes trames que es coneixen avui esquitxen tant al PSOE com al PP.

Així, el terratrèmol continua actiu i, avui, la Guàrdia Civil ha dut a terme una nova operació per presumpte grau electoral a Albudeite, una població de 1.300 habitants a Múrcia, on ha detingut 13 persones per la seva possible implicació en la compra de vots per correu a canvi de diners. Una d’aquestes és la candidata a alcaldessa pel PSOE, Isabel Peñalver, segons han informat fonts del cos policial a Europa Press. En aquesta operació també han arrestat el número 19 a les llistes dels socialistes, Héctor Antonio Martínez. També hi ha dues persones investigades. Després de passar a disposició judicial, el jutjat ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a tots ells.

No són les primeres detencions que es produeixen aquesta setmana per una trama de frau electoral similar que, segons les investigacions, no guarden relació entre elles. La Guàrdia Civil va detenir dos candidats del PSOE a Mojácar, a Almeria; mentre que una operació de la Policia Nacional a Melilla va acabar amb deu detinguts més, entre els quals el regidor de Districtes, Mohamed Al-Lal, de Coalició per Melilla (CpM), que governa la ciutat autònoma en coalició amb el PSOE.

Dos agents de la Policia Nacional a la porta d’un pis d’un dels detinguts a Melilla / Europa Press

Més casos al País Valencià, Almeria, La Gomera i Huelva

Al País Valencià, el PSOE ha presentat una denúncia a la Fiscalia contra el PP de Bigastro. Segons el text dels socialistes, l’alcaldessa, Teresa Belmonte, i diversos regidors del PP haurien comprat vots dels veïns. L’alcaldessa assegura que només havia ajudat a persones amb dificultats de mobilitat a accedir al vot.

Paral·lelament, el PSOE de Carboneras, a Almería, ha denunciat el candidat del PP d’aquest municipi, Felipe Cayela, per un possible cas de frau electoral. Els socialistes detallen en un comunicat que la denúncia inclou una trucada telefònica enregistrada on el germà d’un dels candidats dels populars, Antonio Navarro Nieto, es parla d’una possible compra de tres vots per 100 euros cadascun.

Els socialistes d’Andalusia també han denunciat el PP i l’Ajuntament de Villalba del Alcor davant el Jutjat d’Instrucció de La Palma del Condado, a Huelva, per un suposat delicte electoral per haver utilitzat sense permís la signatura digital dels veïns per demanar el seu vot per correu. Alerten que el consistori, capitanejat pel popular Diego del Toro, ha cursat des dels seus ordinadors 50 peticions de vot digital utilitzant sense permís la signatura electrònica dels veïns. La documentació no va arribar a casa dels sol·licitants, sinó a casa d’un regidor del PP a un municipi veí i al pare d’una exregidora del PP.

Tal com recull l’ACN, el jutjat de Primera Instància de Sant Sebastian de La Gomera ha obert una investigació per la tramitació d’una vintena de certificats digitals per part del Cabildo de La Gomera per poder sol·licitar els vots per correu d’alguns veïns. El diari Ahora Canarias apunta que, en alguns casos, havia tramitat les peticions sense que els interessats hi fossin presents. La fiscalia afirma que el jutjat ha denegat la petició del denunciant d’anul·lar els vots per correu emesos, i de moment la investigació no se centra en cap persona en concret, però la formació investigada és l’Associació Socialista Gomera (ASG) que no es presenta amb el PSOE i que és clau al govern del Cabildo.

El PSOE avisa: expulsió immediata

El PSOE de Múrcia ja ha anunciat que, si es confirmen els presumptes delictes per compra de vots per part de la seva candidata a Albudeite, procedirà a expulsar-la de manera “immediata” del partit i la cessarà de tots els seus càrrecs. Ho ha afirmat la formació en un comunicat i ha aprofitat per “deixar clar” que no passarà per alt “cap mena de falta d’exemplaritat”. “No ens tremola el pols davant de qualsevol pràctica il·legal o fora d’ètica”, ha avisat el PSOE.