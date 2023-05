El PSOE guanyaria les municipals i ERC superaria Junts, segons el CIS

El PSOE guanyaria les eleccions municipals del pròxim 28 de maig amb més de dos punts d’avantatge sobre el PP, segons l’enquesta flash del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) publicada aquest dilluns. Podemos i Vox empaten a la tercera posició de forces més votades i ERC superaria àmpliament Junts. La validesa de l’enquesta del CIS és relativa perquè no segrega dades per comunitats autònomes ni municipis. Només serveix per tenir una visió general del panorama electoral, ja que el repartiment d’escons i regidors variarà molt d’un lloc a un altre.

El PP retalla distàncies amb el PSOE

El CIS atorga una intenció de vot del 30,2% per als socialistes, que quedarien per davant del PP, que obtindria un 27,9% dels vots. Vox i Podemos registren un empat tècnic amb el 8% cadascun. Amb tot, els populars sembla que arriben a l’última setmana de campanya amb més impuls que els socialistes. El polèmic centre va publicar una enquesta a l’inici de la campanya electoral que donava 4,4 punts d’avantatge sobre els populars, el doble que ara. El passat 10 de maig el PSOE tenia una intenció de vot del 31,7%, mentre que el PP se situava en el 27,3%.

Estimació de vot a les municipals del 28 de maig / Europa Press

Vox s’ha disparat en els últims dies i en dues setmanes ha passat del 6,8% al 8%, mentre que Podemos i les seves confluències, encallades en la batalla de pactes amb la plataforma Sumar, s’ha estancat. Pel que fa als partits independentistes, ERC obtindria el 2,5% dels vots en el conjunt de l’estat –malgrat que només es presenta a Catalunya– i no només superaria Junts (1,4%), sinó que també aconseguiria més vots que Más País (2%) i Cs (2%), tot i que aquestes dues últimes formacions tenen implantació arreu de l’estat.

Un 25,5% decideix el seu vot a la campanya

L’enquesta del CIS també fa un perfil dels votants. Gairebé el 70% dels electors reconeix que a les municipals decideixen el seu vot segons el que els convé en aquell moment, mentre que un 26,7% assegura que sempre vota el mateix partit. Així mateix, el 25,5% diu que decideix el seu vot durant la campanya i el 58% ja ho té decidit. Preguntats sobre què tenen més en compte a l’hora de decidir el vot, el 43% diu el programa electoral, el 34,4% el candidat i el 15,6% el partit. El 66,7% dels votants considera que la campanya electoral és “propaganda innecessària”.