Yolanda Díaz tindria més vots que Podemos si anessin per separat, segons el CIS

Yolanda Díaz s’endú el primer assalt en la seva lluita amb Podemos per l’hegemonia política de l’espai a l’esquerra del PSOE. Segons l’últim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques, Sumar –la plataforma que impulsa Díaz– obtindria un 10,6% dels vots en unes hipotètiques eleccions generals, mentre que Podemos es quedaria en el 6,7%. És el primer sondeig del CIS que inclou Sumar com a opció i, a efectes de resultats, s’hi ha inclòs l’estimació de vot de IU, Compromís, En Comú, Más País, CHA i EQUO, partits que ja han donat el seu suport a Díaz. Les dues formacions sumarien un 17,3% dels vots, molt per sobre del 10% que donava el CIS al baròmetre del mes de març.

Estimació de vot al baròmetre del CIS de l’abril del 2023 / Europa Press

Els bons resultats de Sumar i Podemos permetrien consolidar la majoria de la investidura. El PSOE obtindria el 30,4% dels vots, 4,3 punts per davant del PP (26,1%), que malgrat tot retalla distàncies. Els socialistes retrocedeixen 2,3 punts respecte al baròmetre del març, mentre que els populars només ho fan en 1,9 punts. Vox seria el tercer partit més votat amb un 11,1%, un per sobre de l’última enquesta. Cs es recupera lleugerament i obtindria el 2,8% dels vots. Pel que fa als partits independentistes, ERC (2,1%) baixa quatre dècimes, Junts (0,9%) cau dues dècimes i la CUP (0,6%) en guanya una. Amb aquests resultats, la coalició PSOE-Sumar-Podemos s’enfilaria fins al 47,7% dels vots, mentre que la dreta es quedaria amb només el 40%.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, intervé al Congrés / Europa Press

El treball de camp pel baròmetre del CIS de l’abril es va fer les dues primeres setmanes del mes, just que es va presentar en societat la plataforma Sumar i en ple conflicte amb Podemos. La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha acusat el CIS de manipular a la baixa la intenció de vot del partit després de l’enquesta del març i va reclamar explicacions al president del CIS, el socialista José Félix Tezanos. També va coincidir amb la gira internacional de Pedro Sánchez per preparar la presidència de torn de la Unió Europea i l’aprovació a Andalusia de la llei que legalitza els polèmics regadius que hi ha al voltant de la reserva natural de Doñana.