Podemos apressa Díaz a definir el projecte de Sumar per competir contra Sánchez

La secretària d’organització de Podemos, Lilith Vestrynge, ha apressat la vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, a definir el projecte “polític” de Sumar i bastir una candidatura sòlida que els permeti competir contra el PSOE de Pedro Sánchez a les pròximes eleccions generals del 2023. En una entrevista amb Europa Press, Vestrynge ha assegurat que Podemos ha mostrat el seu “compromís” amb la “unitat de l’esquerra” per “davant d’absolutament tot”.

La dirigent de la formació morada ha advertit que la situació de polarització política del país obliga els partits a l’esquerra del PSOE a buscar acords i que per a Podemos és “totalment prioritari” troba vies d’entesa perquè el govern progressista mantingui la Moncloa a la pròxima legislatura. Per això Vestrynge ha pressionat Díaz perquè digui obertament que vol “liderar l’espai, que vol aquesta unitat” i “amb quins actors polítics” pensa comptar, en especial si vol que Podemos l’acompanyi.

La secretària d’organització de Podemos, Lilith Vestrynge, al seu despatx / Europa Press

Podemos es prepara per al pròxim cicle electoral

Amb tot, la número tres de Podemos ha reconegut que Díaz juga amb els seus “tempos” i que està desenvolupant el “projecte polític” de la plataforma Sumar, però l’ha apressat a definir el seu programa. Vestrynge ha recordat que Podemos ja va ser molt “generós” quan des del primer moment va apostar per una candidata que “no era militant” de la formació, un fet que demostra que el “més important” és la unitat i trobar algú que sigui capaç d’assegurar-la.

Mentre Díaz acaba de definir-se, Podemos està centrat a posar a punt el partit i deixar-lo en les “millors condicions possibles” per al nou cicle electoral, que arrancarà amb una marató d’eleccions autonòmiques, les municipals i acabarà amb les generals a finals del 2023. De cara a les eleccions del maig, Podemos arriba amb els deures fets i espera poder tancar el màxim d’acords possibles amb IU, com ja ha passat per a Madrid i a Navarra i amb les municipals a Catalunya.

IU es posa al servei de Sumar i aposta per Díaz com a candidata

El coordinador general de IU a Andalusia, Toni Valero, s’ha posat al servei de Sumar i aposta per Yolanda Díaz com a candidata a les pròximes eleccions generals. En una entrevista a Europa Press, Valero ha assegurat que el paper de IU és “empènyer, ajudar i estar a disposició del canvi” que ha de liderar Díaz. El dirigent creu que el seu partit pot aportar el seu “arrelament territorial, la seva experiència, la seva capacitat propositiva i els seus quadres polítics en favor d’un procés que acumuli forces i que incorpori molta gent que no té carnet de cap partit polític perquè juguin papers protagonistes”.

“Hem de pensar en un país per als pròxims 10 anys, amb transformacions estructurals que afecten el nostre model productiu, els nostres drets socials recollits a la Constitució i llargament incomplerts per polítiques neoliberals”, ha dit Valero. El dirigent ha felicitat Díaz pels “grups de treballs de participació oberta” que impulsa Sumar i que, a parer seu, estan “generant la gènesi del canvi que necessitem per a les pròximes generals”.