Yolanda Díaz creu que el Govern està en una “minoria massa minoritària”

La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha afirmat que el Govern en solitari d’ERC està en una “minoria massa minoritària” després de la sortida de Junts per Catalunya de l’executiu. En una entrevista aquest divendres a Catalunya Ràdio, Díaz ha remarcat que li agradaria que hi hagués un executiu “sòlid, fort, progressista i útil” i ha recordat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que “cal avançar, resoldre els problemes i dialogar molt”. Sobre la possibilitat que comuns entri a formar part del Govern d’Aragonès, la vicepresidenta segona ha dit que és conscient que “les decisions no es prenen des de Madrid” i que aquesta decisió li correspon prendre-la al partit de Jéssica Albiach.

Preguntada per la taula de diàleg, Díaz ha assegurat que “està funcionant” i confirma que s’han aconseguit “importants avenços”. Ha posat l’exemple que, en l’última reunió, es va avançar en un acord en matèria lingüística, una de les demandes de l’executiu català. Tot i que assegura que “se segueix treballant”, la vicepresidenta segona ha rebutjat fixar data per una nova trobada.

Sobre el procés independentista, Díaz es mostra convençuda que Catalunya “ha passat pàgina” i que “vol una altra cosa”. En concret, afirma que vol “mirar al futur i ressituar-se” dins l’estat espanyol. La vicepresidenta segona ha insistit que “és molt difícil” que el Govern avanci si compta amb “una minoria molt minoria”. El seu desig és retrobar-se “amb una Catalunya que va ser lluitadora i va ser avantguarda cultural i econòmica”.

Les dues delegacions de la taula de diàleg / ACN

Pactar els pressupostos generals amb ERC

La vicepresidenta segona no ha descartat que el govern espanyol pugui tirar endavant els pressupostos generals de l’estat de 2023 amb el suport d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Ha remarcat que “coneixent la demanda d’ERC i altres forces polítiques a Catalunya”, segur que podran arribar a acords. De fet, Díaz s’ha mostrat convençuda que no es negaran a donar suport als comptes perquè “estan pensats per atendre les necessitats” que té l’Estat.

En l’entrevista d’aquest divendres, Díaz ha admès que “cal millorar” l’execució pressupostària a Catalunya, però ha posat èmfasi en què els nous pressupostos “compleixen amb la disposició de l’Estatut en termes d’inversió”.

Sumar arriba a Catalunya

La plataforma Sumar arriba a Catalunya amb un acte aquest dissabte a Sabadell. La vicepresidenta segona del govern espanyol ha justificat la tria d’aquesta ciutat per a la primera cita perquè té “una estructura social molt pròxima” al que ella representa. Díaz ha assegurat que encara no ha decidit si es presentarà a les eleccions generals previstes per al 2023.