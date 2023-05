Sumar ja és tercera força i Sánchez podria repetir a la Moncloa, segons el CIS

La plataforma Sumar seria tercera força al Congrés dels Diputats i acostaria Pedro Sánchez a un segon mandat, segons el baròmetre del maig del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). L’enquesta mensual dona el PSOE com a guanyador de les pròximes eleccions amb el 29,1% dels vots, un punt menys que a l’abril, mentre que el PP li retalla distància i puja fins al 27,2%. Per darrere se situa Sumar amb el 12,3%, mentre que Vox es desinfla i ja ha perdut pràcticament la meitat dels vots que va treure el 2019. Podemos, que encara no ha aconseguit tancar un acord amb la plataforma de Yolanda Díaz, seria cinquena força amb el 6,1%.

Estimació de vot en el CIS del mes de maig / Europa Press

El baròmetre s’ha fet amb base a 4.000 entrevistes –587 a Catalunya– entre el 3 i el 8 de maig, coincidint amb la polèmica per les mesures antisequera i la protecció de Doñana, però no arribar a temps de copsar el sentiment sobre la campanya del PP contra la presència d’exmembres d’ETA a les llistes de Bildu pel 28 de maig. En només un mes, el PP ha retallat dos punts la distància amb el PSOE –una diferència que encaixa amb el marge d’error estadístic– i trepitja els talons als socialistes. A l’abril, hi havia quatre punts entre els dos principals partits de l’estat, però els socialistes n’han perdut un i els populars n’han guanyat un altre.

D’aquesta maneta, la majoria de la investidura superaria lleugerament el 51% dels vots, ja que ERC (2,4%) també millora els seus resultats respecte a l’anterior baròmetre i Bildu (0,9%) i PNB (0,9%) es mantenen. L’espai a l’esquerra del PSOE també s’endreça i el sondeig manté l’ascens de Sumar, que de moment també agrupa IU, Compromís, En Comú, Més País, CHA i Equo. La plataforma de Yolanda Díaz guanya 1,7 punts respecte a l’abril, mentre que Podemos en perd 0,6. La suma de les dues marques s’enfilaria fins al 18,4%, un punt més que el mes passat.