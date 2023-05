Dos escàndols de compra de vots sacsegen la campanya espanyola

Dos escàndols de compra de vots en dos dies han sacsejat la campanya electoral espanyola. La Policia Nacional ha detingut una desena de persones a Melilla i la Guàrdia Civil n’ha detingut almenys set més a Mojácar (Almeria) en dues trames corruptes que el Ministeri de l’Interior investiga com a casos separats. Fonts policials han explicat a Europa Press que dos dels detinguts a Almeria són candidats del PSOE a la localitat, concretament els números 2 i 5. A Melilla, també està implicat el regidor de Districtes, Mohamed Al-Lal, de Coalició per Melilla (CpM), que governa la ciutat autònoma en coalició amb el PSOE.

Segons ha informat la Policia Nacional, les 10 persones detingudes a Melilla han estat posades en llibertat després d’haver prestat declaració. Tots estan acusats de formar part d’una trama per alterar les eleccions municipals amb vots per correu que compraven a veïns dels barris més humils. A banda del regidor de CpM, també han detingut el gendre del líder del partit. La policia estima que els detinguts havien comprat fins a 10.000 vots per correu, al voltant del 90% de tots els que s’havien demanat per al 28 de maig. L’augment inusual de sol·licitats va aixecar les sospites de la policia, que no descarta que hi hagi més partits implicats.

Escorcoll en una oficina de Correus de Melilla / Europa Press

La investigació de Mojácar encara és incipient i està sota secret de sumari. La Guàrdia Civil ha posat en marxa aquest dimecres una operació contra la compra de vots per correu amb “desenes de registres” i almenys set detencions, tot i que hi ha tres investigats més i no es descarta que el nombre de detinguts pugui augmentar. Un veí de la localitat a qui la trama corrupta hauria ofert comprar-li el vot va ser qui va denunciar el cas a la policia. Encara es desconeix quants vots per correu estan afectats en aquest poble, on el PP governa amb majoria absoluta.

PSOE i PP intenten treure rèdit dels escàndols

Tant el PSOE com el PP han intentat treure rèdit dels dos escàndols. Els socialistes de Melilla, que estan al govern de la ciutat autònoma juntament amb Coalició per Melilla, s’han desmarcat del seu soci de coalició i ha insinuat que hi pot haver més partits implicats, tot i que no han volgut confirmar si parlen del PP. La vicepresidenta de Melilla, la socialista Gloria Rojas, ha insistit que “sempre s’ha parlat de dos” partits implicats en la trama de compra de vots, però ha assegurat que ella “no és qui” per dir el nom de l’altre formació esquitxada. Rojas ha assegurat que no tornaran a pactar amb CpM després de les eleccions.

Per la seva banda, el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno (PP), ha declarat que l’intent de comprar vots a Mojácar és “molt greu” i ha demanat a la policia que arribi fins al final per esclarir qui hi ha darrere. Moreno ha afirmat que el vot per correu és “completament segur”, però ha demanat explorar maneres de “reforçar-lo”. També ha exigit un càstig exemplar per als responsables de la trama, ja que han intentat “alterar la voluntat dels ciutadans”.