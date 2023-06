Borràs critica el recurso de los Comunes: «Ni saben ganar, ni saben perder»

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha criticado este domingo el recurso de Barcelona en común contra el recuento final de las elecciones municipales, donde la formación de Ada Colau dice haber detectado «errores» en una mesa de Ciutat Vella donde se le dejaron de contabilizar 150 votos. Según ella, los comunes «ni saben ganar, ni saben perder». De este modo, la expresidenta del Parlamento de la Generalitat ha cargado contra la formación, puesto que continúa insistiendo que es una maniobra por no aceptar su derrota ante el candidato de Junts. Hay que recordar, pero, que estos votos no podrían ser decisivos para cambiar la segunda fuerza más votada en Barcelona, puesto que todavía no llegarían al número de votos que consiguió el PSC.

«Los comunes presentan un recurso contra el recuento final de votos porque ven errores . Ganar las elecciones con una difamación contra Xavier Trias fue más que un error. Aceptar los votos de la extrema derecha de Valls fue más que un error», ha piado Borràs. Los comunes han presentado un recurso a la Junta Electoral para reclamar 150 votos, puesto que la formación considera que se han atribuido por «error» en Ciutadans. En un comunicado, Barcelona En común ha pedido que se considere válida el acta de la mesa 1-045-Uno, de Ciutat Vella, que incluye 5 votos de Ciutadans, 150 de Barcelona en común y 4 del PACMA, puesto que es «el coherente con el número de votos emitidos y existen dos copias de actas que lo validen». En cambio, se aceptó otra acta que, según explican fuentes de los comunes, se saltaba una línea y atribuía los 150 votos de BComú a la formación de Anna Grau. El proceso no es una impugnación y no afecta la investidura, pero los comunes piden «aclarar errores».

La alcaldesa Ada Colau al pleno del Ayuntamiento, en imagen de archivo / Jordi Play

Un recurso que no cambiará el resultado

Si bien es cierto que la jugada de los Comunes -que ha estado muy criticada por la presidenta de Junts– no afecta el resultado de las elecciones ni tampoco podría llegar a cambiar los órdenes de segunda y tercera bastante del Ayuntamiento de Barcelona. Collboni y Coláis se quedaron a pocos votos, pero en el recuento, el PSC se declaró el claro vencedor, consolidándose así en la segunda posición en la capital catalana.