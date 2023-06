Borràs acusa el Parlament d’estar “sotmès” a la repressió de l’estat espanyol

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha acusat el Parlament de Catalunya d’estar “sotmès” a la repressió de l’estat espanyol. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Borràs ha carregat contra la Mesa per “assumir l’anormalitat democràtica” que suposa retirar una acta de diputat sense sentència ferma, tal com exigeix el reglament de la cambra. La presidenta de Junts ha defensat que el seu cas no té res a veure amb el de Pau Juvillà, que ella va haver de gestionar quan encara presidia la cambra.

Borràs, que ha avançat que no té previst deixar la presidència de Junts, ha reconegut que tenia coll avall la retirada de la seva acta, però ha assegurat que no esperava que la Mesa culminés el tràmit sense esperar el requeriment de la Junta Electoral Central (JEC). “La retirada és conscient i proactiva”, ha afirmat la dirigent de Junts, que ha estat especialment crítica amb ERC i la CUP per haver vulnerat els seus drets, tant quan la van suspendre l’any passat com ara i ha recordat els dictàmens de l’ONU que qüestionen la legalitat de retirar escons sense sentència ferma. “És molt greu”.

En el cas de Laura Borràs, tant ERC com la CUP han deixat molt clar que no té res a veure amb la repressió de l’estat espanyol. La presidenta de Junts està condemnada per prevaricació i falsedat documental per haver fraccionat contractes per beneficiar un amic quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). “Fer una cosa que vulnera els drets dels electors és molt més que un error”, ha insistit.

L’exdiputat de la CUP Pau Juvillà en una compareixença de premsa / ACN

Les diferències amb el cas Juvillà

Respecte a Pau Juvillà, Borràs s’ha espolsat la responsabilitat de la pèrdua del seu escó malgrat les coincidències amb el seu propi cas. “Vaig defensar l’escó de Pau Juvillà fins on ell va voler”, ha assegurat. “Si hagués anat a l’últim ple, li hauria defensat l’escó”. La presidenta de Junts ha recordat que en aquell moment es va “trenar un front antirepressiu comú” per buscar estratègies conjuntes i que va rebre “requeriments i burofaxos” de la JEC que no va contestar.

Sense noms per rellevar Laura Borràs al Parlament

Laura Borràs ha negat totes les informacions que apunten a un debat intern a Junts sobre qui l’ha de rellevar a la presidència del Parlament. “En cap instància de decisió del partit s’està plantejant cap qüestió referida a la substitució”, ha garantit malgrat que fonts del seu propi partit fa temps que filtren noms a la premsa i que fins i tot han confirmat a Catalunya Ràdio que ja tenen noms sobre la taula.

La presidenta de Junts ha confirmat que els diputats del partit aniran al ple d’investidura del pròxim 9 de juny, però ha reiterat que ara mateix estan concentrats a denunciats la vulneració de drets que ha patit i la pinça que li han fet la JEC, el Tribunal Suprem i la Mesa del Parlament. Amb tot, el nom que més sona per substituir Borràs és la diputada i exalcaldessa de Vic, Anna Erra, que comptaria amb el suport d’ERC, ja que els republicans donen per fet que la presidència del Parlament ha de ser per Junts i que no estan disposats a “regalar” poder al PSC.