Junts i Independents tanquen un acord per governar Santa Coloma de Farners

Junts i Independents de Santa Coloma de Farners han tancat un pacte de govern per al mandat 2023-2027. Les dues formacions ja havien governat conjuntament en l’anterior mandat en un pacte a tres bandes amb ERC. Malgrat tot, a l’octubre l’alcalde republicà va fer fora els dos regidors d’Independents després que aquests no aprovessin les ordenances fiscals del 2023 al municipi. Ara, Junts ha presentat una nova candidata, Carme Salamaña, i ha mantingut els cinc regidors, mentre que Independents ha apostat per seguir amb Pep Prat al capdavant i ha doblat el nombre de representants, amb quatre edils. Les dues formacions han anunciat que més enllà de l’acord entre les dues formacions volent “aconseguir acords amplis en els temes clau”.

Roda de premsa del secretari general de Junts, Jordi Turull, i el secretari de Política Municipal, David Saldoni / Junts

Salamaña, futura alcaldessa

Junts va aconseguir cinc regidors en les eleccions municipals del 28 de maig amb Carme Salamaña al capdavant de la llista. El partit va apostar per renovar la candidata en aquestes eleccions tot i que en l’últim mandat Junts ha estat dos anys a l’alcaldia i els altres dos formant govern amb ERC i Independents. L’octubre de l’any passat, però, ERC va expulsar els dos regidors d’Independents del govern municipal i es va quedar només amb Junts. Ara, Junts ha mantingut els cinc regidors que ja va tenir el 2019 i Independents ha passat de dos a quatre representants. Mentrestant, ERC ha passat de tenir sis regidors a tenir-ne tres.

Per això Junts i Independents (que són primera i segona força al consistori) han teixit un pacte per governar conjuntament els pròxims quatre anys. Salamaña assegura que cal ser “responsable amb l’encàrrec” que han rebut a les urnes, i per això ha decidit aliar-se amb Independents i governaran amb majoria absoluta (9 de 17 regidors). Salamaña, la futura alcaldessa de Santa Coloma, assegura que formaran un “govern fort” i que alguns dels eixos transversals seran “el diàleg, la transparència i la comunicació”.

“Transformar la ciutat”

En aquest sentit, el cap de llista d’Independents de Santa Coloma, Pep Prat, ha insistit en el fet que la “millor estratègia per transformar la ciutat” és crear un equip fort en què l’experiència professional de cada regidor pugui aportar un valor afegit a les decisions de l’executiu local. Així i tot, Prat assegura que treballaran per fomentar un “clima de confiança” que arribi fins a la ciutadania.