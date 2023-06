Investiguen una nova violació en grup a una menor a Badalona

Els Mossos d’Esquadra investiguen una nova agressió sexual múltiple a una menor de Badalona, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l’ACN. En aquest cas, els cinc presumptes autors que els Mossos han identificat i arrestat també serien menors. Segons el rotatiu, el grup el formarien entre sis i set adolescents, entre els quals hi havia la parella sentimental de la víctima. Així mateix, el mitjà ciutat també recull com alguns dels arrestats han declarat que el xicot de la noia va “convidar-los” a “violar” la noia.

Veïns de Sant Roc

En aquest cas, la unitat central contra les agressions sexuals (UCAS) dels Mossos s’estan encarregant de la investigació. La menor va ser traslladada després de la denúncia a l’hospital de Can Ruti, on va ser atesa per una psicòloga de la Vall d’Hebron especialitzada en aquest tipus de fets. La majoria dels presumptes autors de la violació són veïns del barri de Sant Roc i alguns d’ells van gravar els fets a través dels seus telèfons mòbils.

Els Mossos i la Policia Local van ser alertats a les sis de la tarda. Tal com informa el diari, quan van arribar les primeres patrulles els agressors van fugir en estampida abandonant peces de roba i telèfons mòbils.

Nou cas de violació

Fa uns dies també es va donar a conèixer una nova violació a la ciutat del Barcelonès. En aquest cas, va ser al centre comercial Màgic, on dos menors van ser detinguts com a presumpte autor dels fets. La víctima tindria 13 anys i va fer que el futur alcalde badaloní, Xavier Garcia Albiol, anunciés que l’Ajuntament serà acusació particular en el cas que hi hagi menors d’edat implicats en els fets.