Nova agressió sexual a una menor de 13 anys al Màgic de Badalona

Dos menors d’edat han estat detinguts aquest divendres per haver abusat en grup presumptament d’una noia també menor, concretament de 13 anys, al centre comercial Màgic de Badalona. Els fets van produir-se a finals de gener segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies (ACN) a través de fonts policials. Després de mesos d’investigació, la Unitat Central de Menors ha detingut dos dels menors -es creu que a l’agressió sexual n’hi haurien participat cinc- entre aquest dimarts i dimecres. Els dos detinguts estan en llibertat vigilada després d’haver passat a disposició judicial. La investigació continua oberta perquè segons els Mossos d’Esquadra hi ha més implicats en l’agressió grupal.

Després de la violació en grup de sis menors a una nena d’onze anys al Centre Comercial Màgic de Badalona es van conèixer quatre casos més, l’últim aquest mateix divendres | Google Street View

El futur alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha reaccionat a aquest nou cas d’una agressió sexual al Màgic i ha anunciat en una piulada a Twitter que l’Ajuntament serà acusació particular en el cas que hi hagi menors d’edat implicats en els fets. El diari que ha avançat la notícia assegura que sí que hi ha majors d’edat implicats, però els Mossos continuen investigant abans de realitzar noves detencions.

Cinc agressions sexuals al centre comercial Màgic de Badalona

Es tracta d’una nova agressió sexual al centre comercial Màgic de Badalona, i en aquest cas els agressors són també menors. En els últims mesos, el Màgic ha estat l’escenari de com a mínim cinc agressions sexuals, la majoria de les quals practicades per menors i cap a menors. La primera va ser la que més ressò va tenir. Va ser el cas de la violació grupal de sis menors a una nena d’onze anys a mitjans de novembre del 2022. El germà de la víctima, a més, va haver de deixar l’escola i el lloc on vivia per les amenaces de mort, ja que coneixia els agressors de la seva germana. Un cop va sortir a la llum aquesta agressió, en la qual la majoria dels violadors són inimputables perquè són menors, més víctimes van deixar constància d’haver patit agressions similars. De fet, es van denunciar fins a tres casos més al centre comercial que els Mossos encara investiguen.