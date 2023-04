En llibertat l’únic menor tancat per la violació grupal al Màgic Badalona

L’únic menor -dels sis investigats- que estava en règim tancat per la presumpta violació en grup a una nena d’11 anys al centre comercial Màgic de Badalona ha quedat en llibertat. Aquesta és la decisió del jutge després d’haver acceptat la petició de la defensa, tal com ha comunicat aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i recull l’ACN. Dimarts passat, 11 d’abril, amb la sol·licitud dels advocats del menor sobre la taula, totes les parts personades van comparèixer davant del magistrat, qui, després d’escoltar totes les versions i rebre noves diligències, va resoldre modificar la situació del possible agressor i decretar la seva posada en llibertat. Li ha imposat mesures cautelars i li prohibeix comunicar-se amb la víctima a través de qualsevol mitjà i, a més, tampoc pot apropar-se a menys de 500 metres de la menor i del centre comercial badaloní, segons ha avançat la periodista Anna Punsí.

A mitjans de novembre de l’any passat, quan la nena passejava sola pel Màgic de Badalona, un dels sis menors l’hauria amenaçat i portat al lavabo del centre comercial, on s’hauria produït la violació múltiple. Quan van acabar, van marxar i la van deixar allà. El menor que ara ha quedat en llibertat feia dos mesos que estava en un centre en règim tancat perquè el jutge va considerar que era qui tenia més responsabilitat en els fets. Un dels altres participants en l’agressió va quedar en llibertat provisional, mentre que la resta, en tractar-se de menors de 14 anys, són inimputables.

Els Mossos investiguen tres presumptes violacions més que s’haurien produït al mateix centre comercial de Badalona / CME

Amenaces al germà de la víctima

El germà de la víctima, que va ser qui va avisar la família que circulava un vídeo de la violació, va rebre amenaces de mort per part d’un altre menor de l’entorn dels agressors. Després que els Mossos el poguessin identificar, van detenir l’autor de les amenaces, també menor d’edat, i un jutge el va condemnar a sis mesos d’internament tancat.

Tot i que van passar uns mesos des que es va produir la presumpta violació fins que el cas va sortir a la llum pública, això ha provocat que els Mossos d’Esquadra hagin rebut fins a tres denúncies més de possibles agressions sexuals que s’haurien produït al mateix centre comercial badaloní.