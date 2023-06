Junts a Vilafranca buscarà un pacte independentista si el PSC opta per un govern en minoria

Junts per Catalunya a Vilafranca insta el PSC a reconsiderar l’objectiu de governar en minoria, amb els 8 dels 21 regidors del consistori, i allarga la mà a mantenir els pactes entre l’espai convergent i els socialistes que han protagonitzat a la capital de l’Alt Penedès durant els darrers 12 anys. Junts, que ha obtingut 5 regidors i ha passat de primera força a segona, demana al socialista Francisco Romero que valori els seus regidors obtinguts el passat 28 de maig. En cas contrari, els d’Aureli Ruiz (Junts) adverteixen que promouran un pacte independentista amb ERC i la CUP perquè desbanqui el PSC. “Explorarem immediatament una alternativa”, afirma a l’ACN el cap de llista de Junts, Aureli Ruiz, que es mostra ferm a l’hora de defensar la continuïtat del seu grup a l’executiu: “No contemplo estar a l’oposició”.

Els caps de llista amb representació institucional a Vilafranca del Penedès el maig del 2023 Data de publicació: diumenge 07 de maig del 2023, 07:00 Localització: Vilafranca del Penedès Autor: Gemma Sánchez

Junts, “un partit de govern”

Aureli Ruiz, qui ha substituït l’històric alcalde de Vilafranca Pere Regull, busca formar part de l’executiu de la capital de l’Alt Penedès, malgrat perdre dos regidors en comparació el 2019. De fet, els postconvergents han quedat per sobre d’ERC per únicament un vot. “S’ha de prioritzar un govern estable”, diu Ruiz, qui demana a Francisco Romero que descarti governar en solitari. Així mateix, Ruiz demana no tornar als governs en minoria i considera que “Vilafranca pot sortir molt ressentida d’un govern que no sigui estable”. Així mateix, explicita que li oferirà a Romero aquesta opció durant les reunions previstes aquesta setmana, ja que considera que Junts “és un partit de Govern.

La CUP, reticent d’un pacte amb Junts

“No som un partit per estar a l’oposició i, si el PSC vol governar sol, explorarem l’alternativa de govern des del minut zero”, insisteix Ruiz, predisposat a liderar un acord independentista amb els 5 regidors d’ERC i els 2 de la CUP abans del ple d’investidura. Des d’Esquerra fins ara s’han mostrat oberts a negociar amb tots els partits “sempre prioritzant les propostes del programa electoral”, però la CUP ha estat molt més reticent a qualsevol entesa amb PSC o Junts.

Els anticapitalistes recorden que hi ha un acord d’assemblea en què es va vetar la possibilitat de fer govern amb socialistes o postconvergents. Tenen previst, però, reunir-se amb Ruiz al llarg d’aquesta setmana per “escoltar” la seva proposta i traslladar-la a votació de l’assemblea si ho consideren oportú.