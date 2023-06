Unes 4.000 dones participen en una prova pilot per a un cribratge de càncer uterí

Més de 3.800 dones del Baix Llobregat han estat invitades en els últims mesos a fer-se una prova de detecció del virus del papil·loma humà (VPH) amb una mostra que elles mateixes es poden agafar. El 78% (2.978) hi ha participat recollint el kit a la farmàcia i retornant-lo per a l’anàlisi. Es tracta de la prova pilot per a un futur programa poblacional per prevenir el càncer de coll d’úter a Catalunya. Laia Bruni, de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), explica a l’ACN que la idea és passar de l’actual cribratge oportunista -és la dona qui demana visita per a la citologia- a un programa poblacional -s’enviaran invitacions per participar-hi-. Un altre canvi que es planteja és substituir la citologia per la prova de detecció del VPH.

Laia Bruni, metge preventivista a l’Institut Català d’Oncologia (ICO), en una entrevista amb l’ACN Data de publicació: dilluns 05 de juny del 2023, 06:00 Localització: Barcelona Autor: Jordi Bataller

Actualment, ja existeix un programa de prevenció del càncer de coll d’úter, que consisteix en un cribratge oportunista amb una citologia cervical cada tres anys. Ara, els responsables de les polítiques sanitàries volen fer un pas més i desplegar un cribratge poblacional, amb invitacions com ja es fa en el cas de càncer de mama i de còlon, per millorar-ne la participació.

L’ICO, per encàrrec de la conselleria, ha posat en marxa en els darrers mesos experiències pilot per a un futur desplegament del programa a Catalunya. Des del Departament de Salut, assenyalen que aquest any treballen per analitzar el funcionament de la prova pilot amb l’objectiu de valorar com se n’hauria de realitzar el “possible desplegament”, sense donar més detalls d’un eventual calendari d’implementació.

Un càncer que el món vol i pot eliminar

El de cèrvix o de coll d’úter és el primer càncer que el món s’ha compromès a eliminar a través d’una estratègia de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) del 2020. El virus del papil·loma humà, al qual la majoria de la població adulta ha estat exposada alguna vegada al llarg de la vida, causa el 99,9% dels casos d’aquest càncer.

“La relació causal tan propera entre un virus i un càncer és un dels grans descobriments de la medicina”, destaca en una entrevista a l’ACN la doctora Bruni, responsable del Programa de detecció precoç del càncer de coll uterí a l’Institut Català d’Oncologia.

El 90% de les infeccions del VPH es resolen soles però es calcula que en un 10% dels casos persisteixen. Un terç d’aquestes infeccions persistents causaran lesions precanceroses i algunes de les més severes acabaran evolucionant cap a un càncer.

Els sistemes sanitaris actuen al llarg d’aquesta cadena. Les vacunes, que a Catalunya s’ofereixen a les nenes que estudien 6è de primària des del 2008 i als nens de la mateixa edat des d’aquest curs, protegeixen de la infecció, i els programes de prevenció permeten detectar anomalies de forma precoç.

En cas de lesió, es demanen proves complementàries i es poden tractar per evitar una possible evolució cap a una neoplàsia. Això també passa en el cribratge de càncer de colon amb el test de sang oculta en femta, que permet detectar lesions premalignes (pòlips) i extirpar-les abans que evolucionin en càncer.

Aquesta estratègia, juntament amb altres factors, ha situat la incidència del càncer de coll uterí a l’estat espanyol com una de les més baixes del món, amb uns 5,3 casos per 100.000 dones, segons recull la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) a la seva web.

La doctora Bruni indica que estudis antics mostraven una baixa prevalença del virus però que les infeccions han augmentat amb els canvis de conducta sexual. “Justament el que ha fet el cribratge és mantenir estable una possible epidèmia de casos. Però el que volem és eliminar aquest càncer”, remarca.

Una prova més sensible cada cinc anys i combinació amb la citologia

En el que ha de ser el nou cribratge poblacional, es plantegen més canvis, com substituir la citologia per la prova de detecció del VPH, més sensible. Aquesta major sensibilitat permetria espaiar la prova de tres a cinc anys, assenyala la doctora.

“La detecció del VPH és molt millor com a primera prova que la citologia. Les dues són molt bones, però hi ha molta evidència científica i s’han canviat les recomanacions internacionals perquè es faci primer la prova de detecció del VPH”, afirma Bruni. En cas d’un resultat positiu, després caldria fer una citologia, més específica. “La combinació de les dues és un mètode excel·lent”, recalca.

Aquests canvis que es plantegen segueixen la modificació acordada el 2019 en el marc del Sistema Nacional de Salut (SNS), segons la qual totes les comunitats autònomes han d’utilitzar la detecció del VPH com a prova primària de cribratge i passar del programa oportunista al poblacional. La modificació de la cartera de serveis estatal es va basar en un informe comissionat per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i liderat per la investigadora de l’ICO Mireia Díaz.

Possible introducció de l’automostra

La conselleria i l’ICO van posar en marxa el 2019 una prova pilot al Servei d’atenció primària (SAP) Muntanya de Barcelona per estudiar el canvi de citologia a prova del VPH amb la mostra presa en l’exploració al centre sanitari. El canvi de prova té implicacions sobretot en el circuit assistencial i en el laboratori, no tant per a la dona.

El 2021 va arrancar una altra prova pilot al Prat de Llobregat, que el 2022 es va estendre als municipis de les unitats d’Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) Gavà amb un element nou: l’automostra. A diferència de la citologia, la prova del VPH permet que les dones s’agafin la seva pròpia mostra.

En les poblacions d’aquesta àrea del Baix Llobregat, quan una dona demana visita per fer-se la citologia és convidada a prendre’s la mostra amb un kit que pot recollir a la farmàcia per fer-se una prova del VPH.

La informació aportada per aquestes proves pilot ha de permetre al departament decidir la millor manera d’implementar la nova estratègia de prevenció del càncer de coll d’úter. Bruni remarca que el més important és que el circuit funcioni: “Si el resultat és positiu, cal que la dona vagi al centre per poder-li fer exploracions addicionals”.

El programa de prevenció de càncer de coll d’úter es dirigeix a totes les dones majors de 25 anys i si, al final s’implementen els canvis, la citologia es mantindria abans dels 30, quan es faria el canvi a la prova del VPH. “La raó és que hi ha un pic d’infecció abans dels 30 anys, de manera que la citologia és millor per al grup d’edat de 25 a 29 anys”, exposa aquesta metgessa preventivista.

Un 10% de les participants dona positiu en VPH

Bruni valora les dades de participació en el programa pilot amb automostra com un “èxit”. De les 3.820 dones que hi han estat convidades (dades fins el febrer d’aquest any), el 84% (3.202) van recollir el material a la farmàcia i el 78% (2.978) hi han participat retornant-lo. Les responsables de la prova pilot fan enquestes i treballen amb grups per conèixer l’opinió de les participants, amb valoracions molt positives del procés, diu.

Un 10% de les participants ha donat positiu en VPH, un resultat que entra dins les previsions, segons Bruni. La responsable del programa assenyala que la positivitat de les citologies se situa al voltant del 5% (tot i que varia en funció de l’edat o altres factors) i indica que la major sensibilitat de la prova del VPH explica aquest percentatge més elevat.

Tot i que un resultat positiu en la prova del VPH pot angoixar, no és sinònim de càncer. El que permet aquesta informació és que la dona entri al circuit de seguiment per controlar que la infecció es resol de forma espontània i que no ha causat lesions, que es tractarien per prevenir la malaltia.