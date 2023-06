Puigdemont respon a Illa: “Els qui s’han dedicat anys a deshumanitzar-nos, ara ploren”

El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha respost a un tuit del primer secretari del PSC, Salvador Illa, qui es queixava de la campanya de “deshumanització” que rep el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per part de la dreta espanyolista. “Els qui s’han dedicat anys a deshumanitzar-nos, ara ploren”, ha dit textualment Carles Puigdemont fent referència a la campanya difamatòria que ha patit l’independentisme per part d’una gran part dels partits espanyols. De fet, ha seguit intentant posar el dit a la llaga i ha assegurat que si Illa hi té interès, “alguns li podem fer un màster de què és realment deshumanitzar una persona”.

El líder del PSC, Salvador Illa, en l’acte postelectoral del 28-M / ACN

Puigdemont i la no justificació

Així mateix, Puigdemont ha seguit criticant el primer secretari socialista i cap de l’oposició al Parlament, tot i que ha volgut rebaixar el to remarcant que no justificarà mai la deshumanització. “No justificaré mai la deshumanització de ningú perquè és una llavor del totalitarisme, però no accepto el victimisme de qui l’ha sembrat de manera entusiasta, al costat d’altres miserables”, ha dit el president.

Illa surt en defensa de Sánchez

Anteriorment, el secretari del PSC, Salvador Illa, havia titllat “d’injusta, abusiva i infame” la campanya de desqualificacions i “deshumanització” que està patint el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. “Hi ha línies que mai s’haurien de creuar”, ha assegurat el cap de l’oposició al Parlament en un tuit en castellà. Així mateix, Illa considera que els mitjans de comunicació i qui es dedica al servei públic “hauríem de reflexionar seriosament sobre la nostra responsabilitat amb la societat i la democràcia”. “No tot val”, ha dit l’exministre de Sanitat.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va convocar el dilluns passat eleccions anticipades per al pròxim 23 de juliol arran dels mals resultats del seu partit, el PSOE, en les eleccions autonòmiques i municipals arreu de l’Estat espanyol. Sánchez, davant d’una dreta forta, es juga un tot o res aquests pròxims mesos. Després de la convocatòria d’eleccions, part de la dreta espanyolista ha apujat el to contra el cap de l’executiu socialista.