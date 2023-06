Multa de la Generalitat per la llei mordassa per gravar el mosso que va lesionar Josep Costa

El departament d’Interior, que dirigeix Joan Ignasi Elena, ha decidit multar amb 601 euros Josep Rafael, l’home que va gravar l’agent dels Mossos d’Esquadra TIP 13450 quan picava l’exvicepresident del Parlament Josep Costa. De fet, aquesta gravació ha estat clau per poder identificar l’agent de la Brigada Mòbil que va atonyinar Costa amb cops de porra a la mà durant la protesta per la cimera franco-espanyola del 19 de gener a Barcelona. Les imatges que han servit al jutge d’instrucció per imputar al policia un delicte de lesions. Però a l’autor de la prova, necessària per a la denúncia, li pot sortir molt cara la broma. Costa ja ha demanat explicacions directament al conseller.

Segons la resolució d’Interior, a la qual ha tingut accés El Món, la Direcció General de l’Administració de la Seguretat, que dirigeix Sònia Andolz, considera que les fotografies i el vídeo que el testimoni ara sancionat va publicar a les xarxes socials “posen en risc la seguretat personal o familiar dels agents i de les instal·lacions protegides” i “l’èxit d’una operació”, malgrat que afirmen que hi ha “respecte al dret fonamental a la informació“. És a dir, tot i que són proves en un procés judicial penal, per a Interior les imatges són motiu de sanció econòmica. Una resolució que arriba només dues setmanes després que Elena es vantés de ser més benèvol que el ministeri en l’aplicació de la llei mordassa. Interior ofereix al denunciat un rebaixa de la sanció si paga sense fer recurs i li ofereix una via ràpida per abonar la quantitat a través de les vies que ofereix Caixabank.

“Ús no autoritzat d’imatges”

En l’expedient administratiu, Interior informa que el 19 de gener, l’agent del Cos de Mossos d’Esquadra amb TIP número 13450 va estendre una acta de denúncia contra Josep Rafel per la presumpta comissió d’una infracció administrativa tipificada per la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, coneguda popularment com a llei mordassa. La resolució considera que el sancionat ha fet un “ús no autoritzat d’imatges o dades personals o professionals d’autoritats o membres de les forces i cossos de seguretat que va tenir lloc a plaça de Josep Puig i Cadafalch número 1 de Barcelona”. En concret, el mosso portava el número operatiu policial (NOP) D0E114.

Els agents actuants van denunciar que Josep Rafel va realitzar una publicació, a través del seu perfil de Twitter, consistent en enregistraments fotogràfics i videogràfics fets des de diverses perspectives, amb un primer pla del rostre, així com d’un pla americà del cos de l’agent implicat, qui participava en el dispositiu policial desplegat amb motiu de la cimera hispano-francesa. La publicació va anar acompanyada del text “Aquest mosso ha agredit amb porra extensible Josep Costa i aquí vídeo i fotos. Cal que fem fora aquest mosso”. Una piulada a la qual la policia ressalta que “hi té accés qualsevol usuari d’aquesta xarxa social, posant en perill la seguretat personal o familiar de l’agent tenint en compte el context social de nivell d’aleta terrorista 4 sobre 5 en la que ens trobem actualment”. En base aquest relat, els agents van denunciar Josep Rafel per una infracció lleu a l’article 36.23 de la llei mordassa per la difusió d’aquestes imatges.

Els organitzadors de la protesta contra la cimera hispanofrancesa despleguen una estelada a Montjuïc / Quico Sallés

Cop a la mà de Costa

Curiosament, les imatges captades per Josep Rafel han estat claus per obrir la instrucció al jutjat d’instrucció número 29 de Barcelona que investiga les lesions. Un cas obert arran del cop de mà que va rebre Costa per part de l’agent als dits de la mà, sense advertència ni motiu aparent. Un cop que Costa considera purament “gratuït”. De fet, el pròxim dia 13 l’agent ha de personar-se al jutjat com a imputat i acompanyat d’un advocat. El mateix dia, Josep Rafel també declararà en qualitat de testimoni. De moment, Josep Rafel assegura a El Món que pensa presentar al·legacions a la sanció imposada. Costa també ha reclamat explicacions al mateix conseller Elena.