MÉTEO | Pugen les temperatures a bona part de les comarques catalanes

El pont de la segona Pasqua ha estat passat per aigua. De fet, tot el cap de setmana s’han pogut veure pluges a pràcticament Catalunya sencera, a excepció d’algunes comarques de costa. Fins i tot hi ha hagut alguns territoris que han activat l’alerta màxima per intensitat de pluja, com és el cas d’Osona o el Berguedà. Lluny de ser una situació excepcional, aquestes pluges continuaran fins a principis de la setmana que ve, però amb una novetat: les temperatures tornaran a pujar. En altres paraules, ens trobarem davant d’un escenari de pluges a les comarques de l’interior, però temperatures que podrien arribar a superar els 26 graus.

Segons les prediccions del servei meteorològic català, Meteocat, s’espera que encara hi hagi tempestes al llarg de tot aquest diumenge i part de dilluns, però les temperatures aniran pujant a mesura que avança la setmana. En aquest context, doncs, es podran trobar amb situacions excepcionals on els matins es patiran forts ruixats i a les tardes sortirà el sol, amb màximes de fins a 25 o 26 graus en algunes comarques de la costa catalana. Aquesta oscil·lació del temps és molt típica de l’època de l’any, ja que a finals de primavera, els ruixats intermitents són més comuns. Tot i les altes temperatures, però, el paraigua serà imprescindible almenys fins al dimarts que ve.

En concret les zones més afectades pels ruixats seran les comarques d’interior, que porten patint aquestes fortes pluges des de dissabte passat. Tot i això, durant aquest diumenge també ha plogut a zones més properes a la costa, tot i que no ha estat amb tanta intensitat com a l’interior. Pel que fa a dilluns, s’obrirà una franja de sol enmig de Catalunya i deixarà respirar comarques com el Vallès Occidental i l’Anoia, ja que s’espera que els ruixats acabin aquest diumenge. Així i tot, altres territoris com el Vallès Oriental o el Priorat, encara es veuran afectats per les fortes pluges al matí. No obstant a això, aquesta situació canviarà en unes poques hores, ja que dilluns a la tarda, s’espera que plogui a tot l’interior de Catalunya i les comarques més pròximes a la costa se salvaran dels ruixats.

Gotes de pluja en una finestra | Pixabay

Temperatures altes a la tarda i baixes al matí

Una de les peculiaritats de la primavera són aquests canvis radicals de temperatura en només unes hores. Doncs bé, aquest serà el cas d’aquesta pròxima setmana, on de la nit al dia -mai millor dit- les temperatures canviaran. Seguint en aquesta mateixa línia, els matins hi haurà temperatures més aviat moderades, d’entre 20 i 22 graus de màxima i gairebé 13 de mínims. En canvi, a les tardes, un cop la pluja es mogui cap a les comarques de l’interior, les temperatures començaran a pujar, fins a uns màxims de 26 graus i uns mínims del voltant de 15 graus. Pel que fa a dimarts, aquesta situació continuarà igual, amb alguns ruixats a l’interior i un clar increment de les temperatures a les tardes en comparació als matins.

No és cap secret, doncs, que ja estem en el tram final de la primavera, quan les temperatures pugen per esperar l’arribada de l’estiu i les pluges comences a ser molt més intermitents. Precisament d’aquesta intermitència anirà la setmana que ve, ja que en molts moltes ens trobarem un temps oscil·lant on els ruixats curts, però intensos seran la joia de la corona en algunes hores del dia i el sol i les altes temperatures dominaran una altra part. Per tant, el paraigua continuarà sent el millor aliat per aquesta pròxima setmana i la platja haurà d’esperar a entrar de ple en la temporada d’estiu, o almenys estarà reservada als més valents.