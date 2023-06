MÉTEO | Aquestes són les comarques en alerta màxima per pluja diumenge

Les pluges s’han apoderat del pont de la segona Pasqua. Per a tots aquells que volien passar tres dies tranquils a la muntanya, hauran d’emportar-se paraigües, ja que sembla que la pluja no abandonarà les comarques de l’interior de Catalunya fins dilluns. Tal com ha anunciat el Meteocat, dissabte ja ha estat un dia plujós a gran part de la Catalunya i -tot i que diumenge al matí hi haurà una petita treva- a la tarda d’aquest últim dia de la setmana, a les comarques d’interior, s’esperen forts ruixats i grans ràfegues de vent, el que es coneix com una tempesta que deixarà part de la població tancada a casa.

En concret, el mapa català marca amb un senyal d’emergència totes les comarques d’interior, el que vol dir que es demana precaució extrema a tots els ciutadans en aquella zona, ja que la pluja podria provocar inundacions o grans corrents i desbocaments del cabal d’alguns rius. Pel que fa a la concreció de l’arribada d’aquesta tempesta, les prediccions asseguren que el diumenge a la tarda serà l’únic moment on la pluja serà intensa, mentre que aquesta tarda de dissabte i diumenge al matí hi haurà alguna alerta de pluja, però res seriós.

Les comarques d’Osona, la Noguera i el Berguedà seran les més afectades per la tempesta, on s’espera que hi caiguin alguns llamps. Tot i això, tot l’interior català fins a pràcticament la Seu d’Urgell estarà sota emergència per intensitat de pluja a partir del diumenge a la tarda. Pel que fa a diumenge al matí, algunes comarques se salvaran de la pluja, com per exemple, Osona o la Noguera; tot i això, aquestes dues estaran sota alera de forts vents. De fet, s’espera que en ambdues comarques hi hagi fortes ventades i boira durant tot el matí de diumenge.

Bassal d’aigua després de la pluja | Pixabay

En referència a les temperatures, no hi haurà massa diferència envers les que portem veient aquests últims dies. D’aquesta manera, a l’interior de Catalunya s’esperen màximes d’entre 25 i 26 graus, una temperatura molt suportable, però sense una calor extrema. Tot i això, les baixes podrien arribar els 11 o 10 graus, el que podria fer que algunes persones reobrissin l’armari per agafar la jaqueta que van abandonar en acabar l’hivern.

La costa se salva del mal temps

Els que han triat marxar de pont a comarques costaneres no hauran de patir tant com la gent que li agrada l’interior català. De fet, les previsions per la costa són infinitament millors. A més, les temperatures mínimes seran entre tres i quatre graus més altes que a l’interior, tot i que banyar-se al mar serà una decisió dels valents. El sol, però no serà el protagonista d’aquestes jornades, ja que tot i les bones prediccions, hi haurà núvols a tota la costa catalana. Només el Maresme i el Baix Empordà viuran un cap de setmana solejat, tot i que les temperatures es mantindran en la mateixa posició que -per exemple- el Barcelonès, on el cel estarà ennuvolat.

Dilluns solejat i sense perill

Les pluges, però, seran momentànies. De fet, només esgarraran la tarda de diumenge, ja que les prediccions per dilluns són completament diferents. En concret, les bones prediccions es contagiaran a tota la costa catalana, però també a l’interior. En menys de 24 hores, l’interior català tornarà a veure el sol, però darrere els núvols. Per contra, les comarques de la costa tindran un dilluns assolellat, sense núvols. Pel que fa a les temperatures, dilluns tampoc serà el dia ideal per fer-se el primer bany, ja que -a causa de totes les pluges de diumenge- les temperatures màximes no superaran els 25 graus a pràcticament tot Catalunya.