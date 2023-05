MÉTEO | Alerta per ruixats i tempestes a tot Catalunya

Catalunya es prepara per una setmana de ruixats i tempestes que podria convertir-se en la més plujosa de l’any. Les previsions apunten que poden caure uns 100 litres per metre quadrat en alguns indrets del país. Després de mesos sense pràcticament ni una gota d’aigua de pluja, l’arribada del maig ha capgirat la tendència i els ruixats s’han convertit en la norma. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) assegura que estem a les portes “d’una setmana molt inestable” on pràcticament cada dia es registraran ruixats i les tempestes.

Al sud-oest de la península Ibèrica hi ha una pertorbació que “ben aviat quedarà a aïllada de la circulació general” i passarà a anomenar-se Depressió Aïllada a Nivells Alts (DANA), que serà la responsable de la inestabilitat meteorològica d’aquesta setmana. “A Catalunya, durant la setmana tindrem una dinàmica molt semblant, durant els matins encara trobarem clarianes, però ràpidament a partir del migdia les nuvolades creixeran amb força des del prelitoral deixant ruixats i tempestes a qualsevol punt, menys favorables a la costa”, explica el Meteocat.

Previsió de pluges aquest dilluns / Meteocat

Tota la setmana tindrà un comportament similar

Aquest dilluns s’espera que hi hagi precipitacions febles fins a mig matí i després començaran els ruixats i xàfecs que s’iniciaran al prelitoral i aniran cap a l’interior. A la tarda les pluges es “restringiran a la meitat oest” de Catalunya i seran d’intensitat feble o moderada, però en tot cas “aniran acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra”. En general, seran pluges poc abundants, però en alguns punts, sobretot en zones muntanyoses, es podrien acumular fins a 20 litres per metre quadrat. Dimarts, dimecres i dijous la tònica serà semblant i el Meteocat alerta que dijous serà el pitjor dia, amb pluges més fortes i a més comarques.

A finals de setmana hi podria haver una treva, però els models meteorològics que fa servir el Meteocat presenten “molts dubtes” sobre el comportament del temps i recomanen esperar uns dies per confirmar la tendència del cap de setmana.