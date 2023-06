Batussa entre ERC i Junts pel pacte dels de Turull amb el PSC a Roses

Nova batalla entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Mentre les cúpules dels principals partits independentistes exploren la possibilitat d’afrontar les eleccions espanyoles del pròxim 23 de juliol a través d’un “front democràtic“, els de Junqueras i Turull han protagonitzat una nova batussa entre ells. El motiu és el pacte de Junts a Roses amb el PSC i Gent de Poble aquest passat diumenge al migdia per governar plegats aquest pròxim mandat. Tal com informa l’ACN, el pacte inclou partir-se l’alcaldia entre el PSC, que ho faran durant els primers tres anys, i Junts, qui ho farà el darrer.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, en una roda de premsa / ACN

Acord per un tripartit

El portaveu de Gent del Poble, Fèlix Llorens, ha explicat a l’ACN que han escollit pactar amb el PSC (en comptes d’amb ERC, amb qui van governar l’última legislatura) perquè consideren que és “el que millor reflecteix el resultat electoral”. Els socialistes van aconseguir quatre regidors com Esquerra, però 120 vots menys que els republicans.

En les eleccions del 28 de maig, ERC i PSC van aconseguir quatre regidors cadascun. Junts es va quedar amb tres (un menys que el 2019); Lliures x Roses, amb dos, Gent del Poble, dos més i el PP i Vox en van aconseguir un cadascun. La majoria absoluta a la localitat se situa en els nous regidors (el consistori en té disset en total), que són els que aconsegueixen amb aquest pacte les tres formacions que governaran Roses en tripartit els pròxims quatre anys.

ERC ofereix a Junts l’últim any d’alcaldia

En aquest context, ERC ha qualificat “d’incomprensible” l’acord a tres bandes que els desbanca de l’alcaldia i els envia a l’oposició. Així mateix, els republicans, encapçalats per Joan Plana, asseguren que estan disposats a negociar “sense línies vermelles” a través d’una roda de premsa en la qual desenes de membres del partit han donat suport Plana. Així mateix, ha exposat que la prioritat dels republicans és reeditar un pacte amb Junts i Gent de Poble i, fins i tot, ha ofert a Junts l’últim any d’alcaldia.

De fet, les cúpules dels partits també s’han mogut i han fixat la seva posició. És el cas del vicesecretari general de Comunicació i Estratègia d’ERC, Marc Colomer, qui creu que “no serien aquests els missatges més coherents i idonis en el camí de recomposició del flanc independentista”. A més, la diputada d’ERC Raquel Sans també ha enviat un missatge en aquesta direcció preguntant-se “a canvi de què”.