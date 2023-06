ERC i Junts es reuneixen a Ginebra per refer la unitat independentista

Les cúpules d’ERC i Junts es van reunir aquest passat divendres a Ginebra (Suïssa) per analitzar els resultats de les eleccions del 28M i “convertir-los en una oportunitat per a un camí de reconstrucció de les confiances en el si del moviment independentista”, han explicat fonts d’ERC a Europa Press aquest dissabte. Segons ha avançat Público aquest mateix dissabte, les cúpules de tots dos partits es van reunir per a “negociar la reunificació independentista“. I és que, d’ençà que Pedro Sánchez, president del govern espanyol, va decidir avançar les eleccions al 23 de juliol, les dues formacions han intentat acostar postures per tal d’arribar a una llista conjunta de cara a no només la nova legislatura estatal, sinó les possibles coalicions en els pobles.

Les fonts d’ERC ja citades han indicat que per part d’ERC va participar la secretària general, Marta Rovira; el president del grup parlamentari, Josep Maria Jové, i el sotssecretari general de coordinació interna, Oriol López. En representació de Junts ho va fer el secretari general del partit, Jordi Turull; el president del grup parlamentari, Albert Batet, i el secretari de Política Municipal, David Saldoni. Per part d’ERC existeix “una voluntat explícita de traduir la reconstrucció de confiances amb la priorització d’enteniments independentistes en el món local”; d’aquí la presència dels responsables de política municipal de tots dos grups en la trobada.

El secretari general de Junts, Jordi Turull / ACN

Guanyar la confiança dels ajuntaments

La principal qüestió que volen tractar els partits amb aquesta robada és tornar a trobar la confiança els uns amb els altres. D’aquesta manera, doncs, els dos partits han de trobar els punts en comú per presentar candidatures independentistes als diferents pobles de Catalunya, sobretot on el PSC ha guanyat una gran part dels vots. Tot i que Junts encara no s’ha pronunciat en aquesta qüestió, tot apunta que aquesta trobada no serà l’única per intentar donar-li una segona oportunitat a la llista conjunta independentista.